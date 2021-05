Op sociale media blijft de steun voor de voortvluchtige militair Jürgen Conings toenemen, dit ondanks het feit dat een onderzoeksrechter werd gevorderd voor 'moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context'. De Facebookgroep 'Als 1 achter Jürgen' telde na een dag meer dan 18.400 leden.

Via de sociale media werd ook opgeroepen om zaterdag, zondag en maandag een steunmars te organiseren richting De Salamander, waar de ordediensten hun kamp hebben opgezet. In de aankondigende post wordt vermeld dat 'heethoofden' niet op de marsen welkom zijn en worden de deelnemers opgeroepen om zich in het zwart te kleden.

De geplande optochten kunnen niet op sympathie rekenen van burgemeester Raf Terwingen. In een reactie aan HLN zegt hij dat Maasmechelen de afgelopen week al onder zware druk stond door de toeloop van de ordediensten en de militaire troepen en hun materiaal. 'Dit soort extra initiatieven zal de druk alleen maar verhogen.'

Terwingen sluit zich ook aan bij de kritiek van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die de heldenverering van Conings sterk veroordeelde.

'Ik kan bijzonder weinig begrip opbrengen voor dit soort acties', zei Verlinden vrijdag in Het Journaal op Eén. 'Uiteraard verschillen mensen van mening, maar in de eerste plaats zijn extremistische gedachten verwerpelijk. Daar kunnen we niet mee vooruit in onze maatschappij. En bovendien, als je dan nog oproept tot geweld tegen bepaalde doelwitten, dan is dat helemaal verwerpelijk.'

Moskee als doelwit

Het Nieuwsblad bericht zaterdag dat de voortvluchtige militair naast viroloog Marc Van Ranst ook een specifieke moskee in Limburg als doelwit had.

Volgens Het Nieuwsblad zou Conings voor zijn verdwijning aan een vriend - een andere militair met extreemrechtse sympathieën - gezegd hebben dat hij een aanslag wou plegen in een moskee in Eisden. Uit goede bron blijkt dat het zou gaan om de Tevhid-moskee, aldus de krant.

Voor Conings zwaarbewapend de natuur introk, liet hij brieven na aan de politie en zijn vriendin. Daaruit leert de krant dat hij zijn actie goed heeft voorbereid en zich niet zonder slag of stoot zal overgeven.

'Het maakt mij niet uit of ik sterf of niet. Ik weet dat ik plots enemy of the state zal zijn. Ze zullen me zoeken en ook wel vinden. Ik ben daar klaar voor', zo wordt geciteerd uit de afscheidsbrief aan zijn vriendin.

Via de sociale media werd ook opgeroepen om zaterdag, zondag en maandag een steunmars te organiseren richting De Salamander, waar de ordediensten hun kamp hebben opgezet. In de aankondigende post wordt vermeld dat 'heethoofden' niet op de marsen welkom zijn en worden de deelnemers opgeroepen om zich in het zwart te kleden. De geplande optochten kunnen niet op sympathie rekenen van burgemeester Raf Terwingen. In een reactie aan HLN zegt hij dat Maasmechelen de afgelopen week al onder zware druk stond door de toeloop van de ordediensten en de militaire troepen en hun materiaal. 'Dit soort extra initiatieven zal de druk alleen maar verhogen.' Terwingen sluit zich ook aan bij de kritiek van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die de heldenverering van Conings sterk veroordeelde. 'Ik kan bijzonder weinig begrip opbrengen voor dit soort acties', zei Verlinden vrijdag in Het Journaal op Eén. 'Uiteraard verschillen mensen van mening, maar in de eerste plaats zijn extremistische gedachten verwerpelijk. Daar kunnen we niet mee vooruit in onze maatschappij. En bovendien, als je dan nog oproept tot geweld tegen bepaalde doelwitten, dan is dat helemaal verwerpelijk.'Het Nieuwsblad bericht zaterdag dat de voortvluchtige militair naast viroloog Marc Van Ranst ook een specifieke moskee in Limburg als doelwit had. Volgens Het Nieuwsblad zou Conings voor zijn verdwijning aan een vriend - een andere militair met extreemrechtse sympathieën - gezegd hebben dat hij een aanslag wou plegen in een moskee in Eisden. Uit goede bron blijkt dat het zou gaan om de Tevhid-moskee, aldus de krant. Voor Conings zwaarbewapend de natuur introk, liet hij brieven na aan de politie en zijn vriendin. Daaruit leert de krant dat hij zijn actie goed heeft voorbereid en zich niet zonder slag of stoot zal overgeven. 'Het maakt mij niet uit of ik sterf of niet. Ik weet dat ik plots enemy of the state zal zijn. Ze zullen me zoeken en ook wel vinden. Ik ben daar klaar voor', zo wordt geciteerd uit de afscheidsbrief aan zijn vriendin.