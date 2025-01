Voka: ‘Zero begrip voor voorbarige en lichtzinnige vakbondsacties’

Werkgeversorganisatie Voka noemt de vakbondsacties van maandag ‘voorbarig, onverantwoord en lichtzinnig’. ‘Het begrip voor deze acties is zero’, zo meldt Voka maandagochtend in een persbericht.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt de ‘frontale aanval op de pensioenen van werknemers en een ongekende stap terug voor het ambtenarenstelsel’ die de onderhandelaars van de Arizonapartijen plannen. Er wordt gevreesd voor lagere pensioenen, minder gunstige voorwaarden en langere loopbanen. ‘De staking in het onderwijs, bij het openbaar vervoer en bij tal van andere overheidsdiensten treft tienduizenden mensen’, zegt Voka. ‘Ook ondernemingen ondervinden vandaag hinder en dat brengt schade toe aan de hele economie.’

‘De vakbonden grijpen heel erg snel naar het stakingswapen’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. ‘Ze protesteren tegen intenties en plannen, en niet tegen definitieve maatregelen als ze het hebben over de pensioenhervormingen. Staken zou het ultieme drukkingsmiddel moeten zijn, en geen actiemiddel dat lichtzinnig wordt bovengehaald.’ Voka benadrukt dat ‘onze economie en vooral onze industrie in zwaar weer zitten’. ‘Onze bedrijven hebben het echt zeer moeilijk door de afnemende vraag, de hoogoplopende loonkosten en energieprijzen, en de administratieve lasten. De vakbonden voeren nu elke dertiende dag van de maand actie tegen mogelijke maatregelen van een nieuwe Arizonaregering die er nog niet is. De vakbonden moeten goed beseffen dat ze daarmee de situatie in onze bedrijven nog meer bemoeilijken en verergeren’, aldus Maertens.

Vooral leerkrachten staken

Het Vlaamse onderwijs is maandag met ruim 25.000 deelnemers sterk vertegenwoordigd op de vakbondsbetoging tegen de pensioenplannen van de Arizona-onderhandelaars. Ze zijn daarmee goed voor 90 procent van de totale opkomst, zeggen de bonden. Iets na 10.30 uur werd de betoging op gang getrokken.

In een festivalsfeer bij temperaturen rond het vriespunt wachten de deelnemers ondertussen op de start. Die stond gepland voor 10.00 uur aan het Albertinaplein, vlakbij Brussel-Centraal, maar ABVV-voorman Thierry Bodson kondigde aan dat de start een halfuur uitgesteld werd. Op die manier kreeg iedereen die nog in bussen onderweg was, de kans om nog aan te sluiten. Behalve een grote afvaardiging uit het Vlaams onderwijs, is ook de brandweer zicht- en hoorbaar present.

‘Wij zijn geen citroenen’

Nog voor de start van de vakbondsbetoging maandag in Brussel tegen de pensioenplannen van de Arizona-onderhandelaars gaven de hoofdafgevaardigden van de Nederlandstalige onderwijsbonden een schot voor de boeg. ‘We zijn geen citroenen, blijf van onze pensioenen’, zo jutten ze de betogers op.

‘Dit is een duidelijk signaal: wij willen sterk onderwijs, met goede loopbanen’, zei Koen Van Kerkhoven van de christelijke bond. Zijn collega Nancy Libert van de socialistische bond maakte de regeringsonderhandelaars duidelijk dat ‘ze ons zullen tegenkomen als ze niets veranderen aan de plannen’.

Aan de uitspraken van Peter de Roover (N-VA) zondag in de Zevende Dag, hechtte Marnix Heyndrickx van VSOA Onderwijs geen geloof: ‘Het zal langer werken worden voor een lager pensioen. Maar wij laten niet in onze zakken zitten, niet vandaag, niet morgen, niet in 2062’. Behalve een grote afvaardiging uit het Vlaams onderwijs, is ook de brandweer zicht- en hoorbaar present. Ook het spoor, de gevangenissen, de dienstenchequesector en de bouw zijn present, en VSOA Defensie vertegenwoordigt de militairen.