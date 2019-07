Voka-topman Hans Maertens roept de Vlaamse partijen op om de touwtjes in handen te nemen voor de Vlaamse en federale formatie. Dat doet hij in een opiniestuk in De Tijd. 'Onze Vlaamse ondernemers worden stilaan ongerust en ongeduldig', klinkt het. Maertens roept de N-VA op om 'dringend' samen te zitten met de PS.

Terwijl de Waalse en Brusselse regeringsvormingen stilaan in een definitieve plooi liggen, blijft het op Vlaams en federaal vlak vooralsnog relatief stil. N-VA-voorzitter en Vlaams formateur Bart De Wever duwde begin deze maand de pauzeknop in, om de federale ontwikkelingen af te wachten.

Werkgeverskoepel Voka roept de Vlaamse partijen op nu toch stilaan werk te maken van een nieuwe Vlaamse regering, en ook federaal het voortouw te nemen. Topman Hans Maertens zegt het met een koers-metafoor. 'In de regeringsvorming zitten de Franstalige partijen, de PS op kop, momenteel in een zetel. Ze gokken op sprintetappes en rijden rustig en controlerend in de buik van het peloton naar de eindmeet. De Vlaamse partijen loeren deze dagen naar elkaar en houden de benen stil. Ze zouden stilaan beter aanvallen en de koers in handen nemen.'

Het surplacen en pauzeren heeft lang genoeg geduurd. Hans Maertens (Voka)

Maertens wijst op de uitdagingen die Vlaanderen nog te wachten staan. 'Er ligt meer dan voldoende werk op de plank. Vlaanderen benut haar bevoegdheden nog niet ten volle en er moet dringend hervormd en geïnvesteerd worden.' Maertens denkt onder meer aan het fileprobleem, het onderwijs en de klimaatuitdaging. 'De Vlaamse partijen mogen gerust een paar tanden bijsteken voor Vlaanderen.'

Federaal

Ook federaal moet Vlaanderen de touwtjes stilaan in handen nemen, vindt Voka. 'Een aantal partijprogramma's van bezuiden de taalgrens geven al een duidelijke indicatie van wat er op de federale onderhandelingstafel kan komen en maken ons bezorgd. De Vlaamse partijen moeten daar een antwoord op bieden, zodat we geen federaal beleid krijgen dat haaks staat op de uitdagingen in Vlaanderen', zegt Maertens.

Dat betekent dat N-VA en de PS de koppen samen moeten steken, vindt Voka. 'N-VA en PS moeten als grootste partijen dringend met elkaar praten en zien hoe ze samen de koers kunnen maken. Het surplacen en pauzeren heeft lang genoeg geduurd.'