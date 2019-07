analyse

Ondertussen in de formatie: N-VA laat SP.A nog lang niet los

Dat Bart De Wever op twee schaakborden speelt, is ondertussen bekend. De Vlaamse informateur wacht de eerste zet af op federaal niveau vooraleer hij van wal steekt in Vlaanderen. Maar één ding is zeker: de Bourgondische coalitie is nog niet begraven.

Bart De Wever (N-VA) en John Crombez (SP.A) © Belga

Terwijl Bart De Wever (N-VA) op dienstreis is in Colombia, het land van het magisch realisme van Gabriel García Márquez, draait de geruchtenmolen genaamd formatie onverminderd voort.

...

