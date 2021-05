Infectiologe Erika Vlieghe, de voorzitster van de adviesraad GEMS, staat niet achter het voorstel van premier Alexander De Croo om vanaf de tweede helft van deze zomer grote festivals mogelijk te maken.

Premier Alexander De Croo liet zondagvoormiddag weten dat de organisatie van grotere festivals in ons land mogelijk wordt vanaf de tweede helft van de zomer. Dat staat in het exitplan dat Vlaams minister-president Jan Jambon op tafel heeft gelegd.

Het Overlegcomité moet dinsdag nog wel de precieze details bespreken en de voorwaarden vastleggen, maar er zou onder meer gewerkt kunnen worden op basis van het Europese groen certificaat, dat rekening houdt met vaccinatie, een negatief testresultaat of immuniteit. De festivals zouden ook beperkt worden tot bezoekers uit Europa.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voegde er in De Zevende Dag wel aan toe dat er een 'echt veilige stituatie in de ziekenhuizen' moet zijn.

'Meer vrijheid, maar geen massa-events in augustus'

GEMS-voorzitster Erika Vlieghe steunt de plannen echter niet, zegt ze aan HLN.be. Ook in De Zevende Dag liet ze haar reserves al blijken. 'Wij zijn er net zoals de regering voorstander van om deze zomer steeds meer vrijheid aan de mensen terug te geven, maar voor moeilijk controleerbare massa-events met een internationaal pubilek, vinden wij het in augustus echt te vroeg.' Vlieghe bevestigt dat aan Belga. 'Dat staat helemaal haaks op wat wij voorop hadden gesteld in ons advies', klinkt het. ''Ik stel alleen maar vast dat dat aan de kant wordt geschoven.', voegt ze toe.

Overleg

Of er in aanloop naar het Overlegcomité van dinsdag nog over overlegd wordt met de regeringen, wist Vlieghe niet te zeggen. Maar de politiek is in elk geval op de hoogte van het feit dat de experten niet achter de plannen staan, aldus Vlieghe. 'Het advies ligt al een tijdje op tafel en het is ook al gezegd in overlegmomenten met de evenementensector.'

Volgens viroloog Marc Van Ranst, die ook deel uitmaakt van de GEMS, zijn festivals in de tweede helft van augustus mogelijk, maar dan enkel met een coronapas en strenge testingvoorwaarden én indien de vaccinaties 'volgens het meest optimistische scenario voorspoedig blijven verlopen, en de hospitalisaties/ICU-opnames continu blijven dalen', tweet hij.

Indien de vaccinaties volgens het meest optimistische scenario voorspoedig blijven verlopen, en indien de hospitalisaties/ICU- opnames continu blijven dalen, kunnen festivals in de 2e helft van augustus (binnen 100d) mogelijk zijn met een coronapas en strenge testing-voorwaarden.

