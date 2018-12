Vlaamse regering zal standpunt innemen over klimaatneutraal Europa

'De Vlaamse regering zal daarover een standpunt innemen', zo heeft Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Johan Danen (Groen), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Bruno Tobback (SP.A), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD).

De Europese Unie moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn en zal dan dus netto geen broeikasgassen meer mogen uitstoten. Dat staat in het voorstel van de Europese Commissie voor een langetermijnstrategie op het vlak van klimaat. In antwoord op vragen in het Vlaams Parlement zegt Vlaams minister Joke Schauvliege dat die Europese ambitie besproken zal worden in de schoot van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering bereikte afgelopen zomer een akkoord over een Vlaams klimaat- en energieplan. Dat plan bevat een waslijst aan ingrepen die ervoor moeten zorgen dat Vlaanderen een pak energie-efficiënter wordt, meer hernieuwbare energie gebruikt en dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 daalt met 35 procent. Maar de nieuwe Europese ambities tegen 2050 gaan dus nog een stap verder.

'Ik deel die ambitie. Ik vind ook dat we ervoor moeten gaan. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet meer dan 1,5 graden opwarmt', aldus Vlaams minister Schauvliege. Volgens haar moet de Vlaamse regering zich ook 'enten op de grote ambitie vanuit Europa'. De kwestie moet nog besproken worden in de schoot van de regering.