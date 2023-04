Vlaamse regering is vandaag eensgezind: Wout van Aert en Lotte Kopecky winnen

De Zondag ondervroeg alle leden van de Vlaamse regering over de Ronde van Vlaanderen. De ministers waren eensgezind.

Op een wielerhoogdag als vandaag kunnen politici maar moeilijk toegeven dat ze de koers helemaal niet volgen. Zuhal Demir volgt het niet van nabij, geeft ze in De Zondag toe, Bart Somers verschuilt zich voor zijn pronostiek achter de keuze van zijn echtgenote en Ben Weyts, die als minister van Sport wel naar de aankomst gaat, is naar eigen zeggen eerder een voetballiefhebber.

Drie ministers zullen de koers langs het parcours gadeslaan. Minister van onder meer Jeugd en Armoedebestrijding Benjamin Dalle fietst met gezin en schoonvader naar drie plaatsen langs het parcours alvorens naar de aankomst in Oudenaarde te trekken. Matthias Diependaele, een kind van de Vlaamse Ardennen, zit ook langs het parcours en rijdt ook naar de aankomst. Minister-president Jan Jambon volgt het spektakel vanop de Kwaremont, waar hij is uitgenodigd voor een tuinfeest.

Hilde Crevits zit met familie voor het tv-scherm. Ze heeft een boon voor provinciegenoot Yves Lampaert (en voor de de laatste West-Vlaamse winnaar, Stijn Devolder – hij won in 2008 en 2009). Lydia Peeters, die ook voor de tv plaatsneemt, stelt dat de Vlaming niet alleen een baksteen in de maag heeft, maar ook een fiets. Zoals Crevits heeft zij een voorkeur voor renners uit haar regio, Limburg. Ze noemt Tim Wellens en Jasper Philipsen, naast René Martens, die als eerste Limburger in 1982 de Ronde won.

Alle ministers voorspellen winst voor Wout van Aert en Lotte Kopecky.

Lees alle koersinzichten van de ministers in De Zondag.