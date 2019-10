Het Vlaams Parlement wordt dinsdag niet meer heropend na de bommelding. Het begrotingsdebat gaat donderdag verder.

Het Parlement werd dinsdag omstreeks 14.30 uur ontruimd nadat er telefonisch een bommelding was binnengekomen. Volgens de diensten van het parlement is er mogelijk een link met de viering van 40 jaar Koerdisch Instituut die om 16 uur zou plaatsvinden in het gebouw. Ook dat evenement is afgelast.

Voorzitter Liesbeth Homans werd tijdens het begrotingsdebat op de hoogte gebracht door de griffier. Tien minuten later besloot ze het gebouw te laten ontruimen.

Het Vlaams Parlement is om 17 uur weer vrijgegeven door de politie. Om 14.30 uur werd het gebouw ontruimd omwille van een bommelding.

In een mededeling zegt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans dat de Brusselse politie de gebouwen heeft doorzocht met explosievenhonden, maar niets verdachts heeft gevonden. Wie persoonlijke spullen heeft achtergelaten, kan die vanaf nu ophalen.

Morgen/woensdag om 14 uur is er plenaire vergadering. Donderdag om 10 uur wordt het begrotingsdebat voortgezet. Het gebouw werd ontruimd na een telefonische, Engelstalige, bommelding.

(

Debat vroegtijdig onderbroken

In het Vlaams Parlement is dinsdagmiddag het debat over de begroting begonnen en vroegtijdig geëindigd door een bommelding. "We gaan met heel veel aandacht naar jullie tussenkomsten luisteren, want ik heb mijn smartphone ver weg gelegd", zei minister-president Jan Jambon (N-VA) bij aanvang. Vlaams Belang, de grootste oppositiepartij, mocht als eerste reageren en nam de regering kwalijk dat er veel zaken worden doorgevoerd die in niet in de verkiezingsprogramma's stonden.

Matthias Diependaele (N-VA) mocht als nieuwe minister van Financiën de plannen van de regering nog eens uit de doeken doen. "We gaan geen lasten doorschuiven naar toekomstige generaties, dat doen we niet", zei hij nadrukkelijk. "Daarnaast willen we wel degelijk investeren, door zelf als Vlaamse overheid te investeren, in infrastructuur en in mensen." Dat kost natuurlijk geld, maar we geven "iets meer" aan de Vlaming terug dan we nemen, zei Diependaele.

Zoals bekend wordt de woonbonus afgeschaft, wordt er gesleuteld aan de kinderbijslag en daalt de aftrekbaarheid van de dienstencheques. Die maatregelen worden niet lichtzinnig doorgevoerd, maakte de minister zich sterk. Zo werd er voor gekozen de cheques niet duurder te maken, maar de aftrekbaarheid te verlagen, zodat de Vlaming het effect pas uitgesteld voelt.

"De vorige regering maakte water, onderwijs, het openbaar vervoer, de kinderopvang, en ga zo maar door, duurder", reageerde Chris Janssens van Vlaams Belang. "Daar komt nu nog de afschaffing van de woonbonus bij. Veel jonge koppels zijn gejost." Volgens Janssens gaat het niet om een fiscale verschuiving, omdat de verlaging van de registratierechten beperkt blijft. "Het is een forse belastingverhoging. En wat het helemaal pijnlijk maakt, is dat die afschaffing in geen enkel verkiezingsprogramma van de meerderheidspartijen stond."

Janssens verwees ook gretig naar Guy Vanhengel (Open Vld) die vorige week zei dat de woningprijzen in Brussel niet zijn gedaald na afschaffing van de woonbonus daar. "En wat wel werd beloofd aan de kiezer, komt er niet", hekelde Janssens. "Van de elektriciteitsfactuur verlagen komt niets in huis. De wachtlijsten voor mensen met een handicap wegwerken, kost ongeveer 1,6 miljard euro. Deze regering voorziet 270 miljoen." De Vlaams Belang-fractieleider voorspelde hevige tegenstand bij grote delen van de bevolking.

Björn Rzoska van Groen nam het niet dat er volgens Diependaele geen lasten worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. "Er is wat mij betreft één grote factuur die wordt doorgeschoven en dat is alles op vlak van klimaat. Noch in het regeerakkoord, noch in de cijfers zien we doortastende maatregelen." Volgens de Groen-fractieleider moet het gros van de investeringen worden opgehoest door de sectoren zelf, zoals het onderwijs. Daar wordt bespaard in het secundair onderwijs en geïnvesteerd in het basisonderwijs. "Ik begrijp niet dat de secundarie scholen niet op straat komen", zei hij.

Rzoska werd onderbroken door het bomalarm in het parlement.