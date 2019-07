Vlaams Belang is niet opgezet met enkele uitspraken van Open VLD-coryfee Karel De Gucht bij VTM Nieuws. De partij wil zelfs een klacht neerleggen.

Gewezen Europees Commissaris en federaal minister Karel De Gucht was zondagmiddag te gast in de televisiestudio's van VTM Nieuws. Daar deed hij zijn mening uit de doeken over de gesprekken tussen N-VA en Vlaams Belang op Vlaams niveau.

'Ik vind dat je dat niet moet doen als democratische partij', aldus De Gucht.

De Oost-Vlaming trok zelfs parellellen tussen het Vlaams Belang en het nazisme. 'In de jaren 30 had men in Duitsland ook de redenering van zeer nationalistisch en socialistisch te zijn, dat is de formule van het nationaalsocialisme. Het Vlaams Belang gaat de richting van het nationaalsocialisme uit.'

Bij Vlaams Belang kunnen ze niet lachen met de uithaal. De partij wil zelfs klacht neerleggen tegen De Gucht.

Voorzitter Tom Van Grieken had eerder al aangekondigd klacht in te dienen na woorden van Laurette Onkelinx (PS). Zij noemde zijn partij 'racistisch'. Ook Meyrem Almaci (Groen) werd door het Vlaams Belang voor de rechtbank gedaagd.