'De tweets van Dries Van Langenhove beginnen op het Zeventigpuntenplan te lijken'

Tom Van Grieken slaagde er in mei in met Vlaams Belang weer verkiezingen te winnen. Maar is de partij onder zijn voorzitterschap ook echt van ideeën veranderd? 'Het is nog altijd geen partij als alle andere.'

Dries Van Langenhove © Belga Image

Francesco Vanderjeugd verdedigde vorige maand zijn kandidatuur als voorzitter van de Open VLD in De Afspraak. Hij was het oneens met een heel aantal beslissingen van Gwendolyn Rutten, zoals haar aankondiging -- op verkiezingsavond al -- dat er geen sprake kon zijn van samenwerking met Vlaams Belang. Vanderjeugd vond dat er minstens gepraat moest worden, ook al zag hij zelf evengoed verschillen tussen VB en zijn partij. 'Ik heb het programma gelezen', zei hij tegen Bart Schols, 'en dan merk je dat die partij over de rol van de vrouw duidelijk nog altijd in een bepaalde richting denkt: de vrouw aan het fornuis. In de teksten gaat het enkel over 'hem', nooit over 'hem of haar'.'

