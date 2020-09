Vlaams Belang voert zondag aan de Heizel in Brussel actie tegen de federale regeringsonderhandelingen.

Vlaams Belang organiseert vandaag een 'Protestrit naar Brussel - Niet mijn regering!'. Het protest is gericht tegen de Vivaldi-coaltie die in de steigers staat. Er werd zondagmorgen vanuit de verschillende provincies met de wagen in colonne naar de Heizel gereden. Op Parking C in Grimbergen volgde daarna een statische betoging. Op basis van de tellingen aan de vertrekpunten schat de partij het aantal wagens op 5.000 wagens, wat zou neerkomen op 10.000 aanwezigen.

'We willen een oorverdovend signaal geven aan die politieke elite dat Vlaanderen een links en anti-Vlaams beleid niet tolereert', luidde het in de aankondiging op sociale media.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken verduidelijkte in 'De ochtend' op Radio 1 nog waarom de protestrit werd georganiseerd. 'Het ziet ernaar uit dat de Vivaldi-trein vertrokken is, maar die regering heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant. Vlaanderen stemt rechts en Wallonië links, maar je kan nooit een regering op de been brengen die beiden tevreden stelt. Dat is geen politieke crisis, maar eigenlijk een systeemcrisis. We moeten best elk onze eigen weg ingaan,' aldus Van Grieken.

Volgens de Vlaams Belang-voorzitter nemen zondag niet enkel Vlaams Belangers deel aan de protestrit, maar zijn ook 'veel lokale N-VA-mandatarissen en misnoegde Open VLD'ers en CD&V'ers' aanwezig. Van Grieken kijkt naar eigen zeggen al uit naar de volgende verkiezingen. 'Dit is groter dan een Vlaams Belang-manifestatie. Dit is een beweging die je niet meer kan stoppen. In 2024 volgt de afrekening', aldus Van Grieken in een reactie aan de VRT.

Dries Van Langenhove, Kamerlid van de Vlaams Belang-fractie, zei tijdens de actie dat ze 'de paarsgroene particratie zullen bestrijden op elk front: in het parlement, op sociale media en op straat.' Barbara Pas, fractieleider voor Vlaams Belang in de Kamer, haalde hard uit naar CD&V en Open Vld.

De manifestatie bracht een opvallende drukte teweeg op de snelwegen naar de hoofdstad, waar lange colonnes van met leeuwenvlaggen uitgedoste wagens reden. Op de Brusselse ring was er zelfs file aan de afritten naar de Heizel.

