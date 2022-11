Vivaldi bereikt loonakkoord, werkgevers sabelen voorstel neer

Het kernkabinet van de federale regering is het maandag eens geraakt over een verzoeningsvoorstel om de loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers uit het slop te trekken. Dat meldt het kabinet van premier Alexander De Croo. Een deel van de welvaartsenveloppe wordt gebruikt om de minimumlonen te verhogen.

De welvaartsenveloppe wordt voor 100 procent uitgekeerd. Normaal gesproken gaat dat geld naar allerhande uitkeringen, maar een klein deel wordt nu opzijgezet voor werkenden: de laagste werkloosheidsuitkeringen stijgen met 1,3 procent, wat minder is dan het maximum van 3,5 procent. Met het geld dat daardoor vrijkomt worden de minimumlonen verhoogd, om de werkloosheidsval zo veel mogelijk te vermijden. Een primeur, klinkt het op het kabinet van de premier.

De loonnorm blijft de komende twee jaar zoals verwacht op 0 procent, los van de index. Bedrijven die het goed doen kunnen wel een premie van maximaal 500 euro toekennen aan hun werknemers, op voorwaarde dat daar een sectoraal akkoord voor wordt gesloten.

Er wordt ook een ontsnappingsclausule voorzien voor ondernemingen die die financiële ruimte niet hebben. Bedrijven met uitzonderlijk hoge winsten kunnen tot 750 euro gaan.

‘Onaanvaardbaar’

Het verzoeningsvoorstel is voor de Vlaamse bedrijven echter ‘onaanvaardbaar’. Dat zegt Hans Maertens, topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.

In het voorstel van de regering blijft de loonnorm voor de komende twee jaar 0 procent bovenop de index, maar kan tot 750 euro premie worden toegekend door bedrijven die het goed doen.

‘De regering past zo haar eigen wetten aan. De wet zegt dat moet onderzocht worden of de concurrentiekracht van de bedrijven wordt aangetast. En de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft dat gedaan en is tot de conclusie gekomen dat er effectief nul procent marge is. Op deze manier wordt de concurrentiekracht op het spel gezet. We spelen met vuur voor een politiek compromis’, aldus de gedelegeerd bestuurder van Voka.

Een aantal bedrijven zal 750 euro premie wel kunnen betalen, erkent Maertens. ‘Maar de winsten van vandaag zijn de investeringen van morgen en de jobs van overmorgen. Als we elke spaarcent opsouperen dan duwen we onze groeikracht naar beneden. Bedrijven waar het vandaag goed draait, kunnen het morgen minder goed doen en overmorgen slecht’.