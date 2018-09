Visionaire kunstkameleon Chris Marker krijgt hommage in Bozar

Filmmaker, schrijver, fotograaf, verzetsheld, globetrotter, kattenliefhebber: Chris Marker was het allemaal, en meer. De expo Memories of the Future licht een tipje van de sluier over een van de meest enigmatische en visionaire kunstkameleons van de twintigste eeuw.