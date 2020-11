Vincent Van Peteghem is vicepremier, minister van Financiën en burgemeester van De Pinte (CD&V). Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 12 minuten en 43 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Enkele maanden geleden is mijn schoonvader met covid-19 opgenomen op de intensieve zorg. Dat was een zeer moeilijke en angstige periode: we konden hem niet bezoeken en kregen maar één keer per dag een telefoontje met nieuws. Gelukkig is alles goed gekomen. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Blijf praten en probeer elkaars standpunt te begrijpen. Wat is uw grootste prestatie? Tot nog toe zijn dat mijn twee kinderen: Josephine van drie en Florine van één. Hopelijk kan ik hen de komende jaren genoeg zien opgroeien. Dat wordt ongetwijfeld de grootste uitdaging. Wat is uw grootste mislukking? Toen ik een jaar of 18 was, wilde ik graag trombone leren spelen. Maar na twee jaar zei de leraar: 'Ofwel stop jij, ofwel stop ik.' Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Ik niet, maar dat is wel een droom van mijn vrouw. Zij heeft twee jaar in de Verenigde Staten gestudeerd, in die periode zijn we ook getrouwd. Uiteraard zagen we elkaar toen geregeld, maar uiteindelijk heb ik zelf de stap niet gezet. Mijn politieke carrière hield me tegen. Maar wie weet, in de toekomst. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Vorige week kreeg ik van mijn zussen een brief voor mijn veertigste verjaardag. Daarin schreven ze over een van hun herinneringen aan onze jeugd: dat ik hen bijna dagelijks verplichtte om met mij te voetballen. Soms probeerden ze eronderuit te komen, maar we amuseerden ons enorm. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik probeer zo extreem mogelijk te sorteren: bij enveloppen moet de plastic folie er zelfs af. En in Brussel neem ik zo veel mogelijk de fiets, van de ene vergadering naar de andere. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik heb geen probleem met kritiek. Alleen als het over het lokale niveau gaat en van mensen komt die ik ken, wordt het lastig. Praat u weleens tegen uw huisdier? We hebben alleen twee kippen en daar wordt niet veel mee gepraat. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ik geef mezelf altijd de tijd om slechte beslissingen te laten bezinken en eruit te leren. Spijt voel ik zelden. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Soms verbaas ik me wel over de zeer extreme berichten op sociale media. Maar zijn die echt een teken dat de jaren dertig terug zijn? Dat denk ik niet. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Kunst kan me zeker overvallen, bij momenten. Maar dat kan net zo goed gebeuren op een lokale tentoonstelling in De Pinte als in The Metropolitan Museum of Art in New York. Waarover zou u meer willen weten? Enkele jaren geleden hebben we een huis gekocht van ongeveer honderd jaar oud. Hier en daar is wel nog wat werk. Dus het zou fijn zijn, mocht ik iets weten over elektriciteit en andere klussen. Jammer genoeg moet ik daarvoor steevast mijn vader of een stielman optrommelen. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? 1000 à 1500 euro. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Tonen hoe graag je de ander eigenlijk wel ziet. Vindt u seks overschat? Kort en krachtig: nee. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Vorige week hebben we samen mijn verjaardag gevierd. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik heb amper nog tijd om te sporten. Maar ik neem wel zo vaak mogelijk de trap. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik denk van niet. Het lijkt me veel te lastig om iedereen die ik graag zie achter te laten. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat alles goed komt. En als dat niet zo is, dat je daar altijd in moet blijven geloven.