Verzet in Wallonië: vallen sekswerkers onder horecapersoneel?

Franstalige werkgevers willen sekswerkers niet onderbrengen bij de horecasector.

Sinds vorig jaar is sekswerk van meerderjarigen niet langer strafbaar. Sekswerkers in loondienst kunnen voortaan reguliere sociale rechten opbouwen en, samen met hun werkgevers, deelnemen aan het sociaal overleg. Vakbonden en werkgevers overleggen over loon- en arbeidsvoorwaarden in paritaire comités. De vraag is: gebruik je voor sekswerk een bestaand paritair comité (PC) of richt je een nieuw op? Voor minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zijn sekswerkers horecapersoneel en is PC 302 van de horecasector geschikt. De redenering is dat sekswerkers hun beroep doorgaans in bars en hotels uitoefenen. Een apart PC oprichten zou bovendien stigmatiserend en problematisch zijn voor werknemers. Als sekswerker bijvoorbeeld een lening of verzekering afsluiten gaat wellicht een stuk vlotter met ‘horecapersoneel’ op je loonbriefje.

Welke loonschaal voor een dienster die naast drankjes ook seks aanbiedt?

Maar de werkgevers van de Brusselse en de Waalse horecafederatie verzetten zich tegen dat plan. ‘Niet uit zogenaamde morele motieven, maar wegens technische bezwaren’, zegt Ludivine de Magnanville van de werkgeversfederatie in Le Soir. De bezwaren slaan onder meer op de loonschalen. Een dienster in de horeca verdient 14 euro per uur. Welke loonschaal ga je afspreken voor een dienster die naast drankjes ook seks aanbiedt? Wat met de arbeidsduur of regels over veiligheid en gezondheid op het werk als het over seksueel overdraagbare ziektes gaat of bdsm-praktijken op de werkvloer? De werkgevers zien ook conflictstof in de relatie werkgever-werknemer. Kan een werkgever een werknemer verplichten om seksuele handelingen te stellen?

‘Een paritair comité voor sekswerkers is absoluut noodzakelijk’, zegt Daan Bauwens, directeur van het Belgische sekswerkerscollectief Utsopi. ‘PC 302 is dan een logische keuze, aangezien veel seksbars ook nu al onder de horecasector vallen. Twee criteria zijn cruciaal. Een werknemer met een contract voor sekswerk moet de garantie hebben dat dat anoniem blijft voor elke toekomstige werkgever. Het stigma op sekswerk blijft zeer groot. Daarnaast moet de arbeidswet in uitzonderingen voor sekswerkers voorzien. Er hangen nu eenmaal veel kwetsbaarheden vast aan dat beroep. Sekswerkers moeten kunnen weigeren om specifieke handelingen te stellen, of bepaalde klanten kunnen afwijzen. Dat vraagt om specifieke uitzonderingen in de relatie werkgever-werknemer. Een PC moet dat soort zaken helpen garanderen.’