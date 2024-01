Verpleegkundigen naar Grondwettelijk Hof tegen hervorming beroep

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB) heeft een beroep ingesteld bij het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van het verpleegkundig beroep ingesteld door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Dat heeft de koepelvereniging maandag aangekondigd. Met het beroep wil het de regering ertoe aanzetten om in het noodzakelijke veiligheidskader te voorzien voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Zo is de vereniging bezorgd over het beroepsprofiel ‘basisverpleegkundige’.

Vandenbroucke riep dat profiel afgelopen jaar in het leven nadat ons land voor de verpleegopleiding in het hoger beroepsonderwijs door Europa in gebreke werd gesteld. Via het profiel van basisverpleegkundige – dat andere opleidingsvoorwaarden stelt dan de opleiding tot ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg’ (VVAZ) – wil Vandenbroucke een mouw passen aan de Europese bezwaren.

Volgens het KB mogen basisverpleegkundigen bijvoorbeeld in ‘minder complexe’ situaties autonoom de verpleegkunde uitoefenen. Maar de AUVB benadrukt dat de opleidingsvoorwaarden niet conform zijn met de Europese richtlijn om het verpleegkundig beroep te mogen uitoefenen en dat de gebruikte termen voor interpretatie vatbaar zijn.

Hierdoor groeit de bezorgdheid over de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten en verpleegkundigen. eWe vinden dat de wetgeving voor interpretatie vatbaar is en de ‘memorie van toelichting’ heeft, niettegenstaande alle goede bedoelingen, geen kracht van wet. Dit creëert onzekerheid over de verantwoordelijkheden en beperkingen voor de verpleegkundigen.’

Zo is het volgens de vereniging moeilijk om bijvoorbeeld te achterhalen wat een ‘minder complexe’ situatie is en of de basisverpleegkundige in zo’n situatie gewettigd is om te verplegen. ‘We dringen aan op een verduidelijking van deze termen omdat ze het kader waarin de zorg wordt verleend, de kwaliteit van de zorg en de verantwoordelijkheden van de verpleegkundigen ten overstaan van de zorgontvangers beïnvloeden’, aldus de AUVB.

De AUVB vraagt daarom de nietigverklaring van een deel van de wet van 28 juni 2023 tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015. Die wet tot wijziging neemt de functie van basisverpleegkundige (BV) op in de zorgladder tussen de zorgkundige en de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (VVAZ).

De vereniging hoopt dat de regering een beroep zal doen op de officiële adviersorganen en dit advies ook daadwerkelijk zal opvolgen, klinkt het nog.