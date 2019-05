Onbekenden hebben de verkiezingsborden van N-VA met daarop lijsttrekker Zuhal Demir en haar woordvoerder Andy Pieters in Maasmechelen beklad. Zuhal Demir heeft op haar Facebook al gereageerd en liet weten dat ze zich niet laat intimideren.

Er staan slogans op als 'Turk MM' en er staan drie halve manen op, een verwijzing naar de Grijze Wolven. Bij Andy Pieters werden swastika's getekend.

'De Grijze Wolven willen laten voelen dat zij baas zijn in Limburg en bekladden mijn affiches. Terwijl invloed uitoefenen het best kan door zelf op een eigen lijst te gaan staan in plaats van je te verschuilen op de lijsten van traditionele partijen en zo in achterkamertjes geld te verzamelen voor je haatboodschappen. Ik laat me niet intimideren,' aldus Zuhal Demir op haar Facebookpagina zaterdag.

'Zelfs in Maasmechelen laten de wolven hun pootafdruk achter. Onvoorstelbaar. Maar we laten ons nooit intimideren,' zo laat Andy Pieters in een reactie weten. De lokale N-VA-afdeling in Maasmechelen zal de bekladde affiches zo snel mogelijk vervangen.