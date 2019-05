De bestanden met alle verkiezingsresultaten zijn op zondag 26 mei voor het eerst realtime gratis voor iedereen beschikbaar. Dat is de uitkomst van een overleg tussen minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open VLD), de FOD Binnenlandse Zaken, het IT-bedrijf Civadis en Open Knowledge Belgium, schrijft De Tijd.

Open Knowledge Belgium is de spreekbuis van de opendatagemeenschap. Die kijkt mee toe of de overheid zijn wettelijk verankerde ambities voor open data nakomt, namelijk dat overheidsdiensten al hun gegevens in een gemakkelijk te ontcijferen format transparant, gratis en publiek beschikbaar stellen. Dan kunnen burgers en bedrijven ermee aan de slag om innovatieve toepassingen te ontwikkelen.

De Tijd ontdekte eerder dat voor de vrijgave van kiesdata een en ander niet overeenkwam met de opendatawet. Het tellen, inzamelen en realtime beschikbaar stellen van de verkiezingsresultaten was via een overheidscontract in handen van Civadis. Dat is een Waalse IT-kmo die volledig in handen is van de overheid. Wie toegang wilde tot de bestanden, kon dat alleen via Civadis en tegen betaling.

De Backer liet daarop een taskforce onderzoeken of de werkwijze van Civadis en de tarieven die het in naam van Binnenlandse Zaken hanteert wel conform de wet zijn. Er is nu een deal om de data gratis beschikbaar te maken.

De bestanden zijn te vinden via de website van Open Knowledge.