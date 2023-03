Vergeten vrijzinnig funerair erfgoed: ‘Is de Vlaming klaar om aan co-housing te doen na de dood?’

Hoe omgaan met vergeten vrijzinnig funerair erfgoed? Drie antwoorden: een bordje bij een hondenhoek, een Ja van Christian Van Thillo en een discussie over een Antwerps columbarium met betonrot.

Een hondenhoek in Bassevelde

De katholieke kerk had in België eeuwenlang het monopolie op begraven. Dat gebeurde eerst in en rondom de kerk – het kerkhof dus – en later, vanaf het einde van de achttiende eeuw, op begraafplaatsen die buiten het centrum waren aangelegd. De priester wijdde de grond, met uitzondering van een klein stukje. Die ‘ongewijde grond’, vaak afgescheiden door een haag of muur, was de plek waar zondaars van allerlei slag begraven werden: openlijk vrijzinnigen, criminelen, zelfmoordenaars, zelfs ongedoopte overleden kinderen. Zo ging het er in veel parochies toe.

De ‘zondaars’ kregen een anoniem graf met weinig gedenktekens aan de rand van de begraafplaats, niet toevallig vaak in het noorden en noordwesten, zompige plekken waar de zon minder scheen.

Hondenhoek in Bassevelde. © Dieter Telemans

Qua symboliek kon die donkere, afgelegen plek tellen. Daarom kreeg de ongewijde grond al snel een spotnaam: de verdoemhoek, de geuzenhoek of de hondenkuil of hondenhoek, waar de ongelovigen ‘als een hond’ begraven werden. Andersgelovigen zoals protestanten of joden hadden wel al sinds Napoleon verkregen dat ze op een deftige manier werden begraven, zij het vaak op een aparte plaats op het kerkhof. Op het einde van de negentiende eeuw, toen liberalen en katholieken in België een politieke machtsstrijd op het scherpst van de snee uitvochten – met de eerste schoolstrijd als kookpunt – vormden hondenhoeken en kerkhoven een belangrijk thema in kiescampagnes. Ze leidden ook tot felle lokale twisten. Ook na de dood is iedereen gelijk, stelden de meeste liberalen, en dus pleitten ze voor de afschaffing van de hondenhoeken. Een enkele vrijzinnige notabele wilde, als statement, juist wel afzonderlijk en zo ver mogelijk van de rest burgerlijk begraven worden.

De praktijk van de ongewijde grond verdween rond de eeuwwisseling, toen de gemeenten de controle over de begraafplaatsen finaal overnamen van de kerk. Die stond voortaan ook toe dat graven individueel werden gewijd.

Sporen

Anno 2023 zijn er in Vlaanderen nog maar weinig zichtbare sporen van die ‘hondenhoeken’. Zelfs bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) horen ze het in Keulen donderen.

Niemand heeft er ooit een vraag over gesteld, zegt ook Joeri Mertens, erfgoedonderzoeker bij het Vlaamse agentschap Onroerend Erfgoed. Mertens kent de thematiek van de hondenhoeken wel. Bij ander onderzoek las hij erover in historische documenten over onder meer Temse, Roeselare, Brugge en Lede, maar daar is nog weinig te zien. Andere experts hebben weet van ‘hondenhoeken’ in onder meer Turnhout en Nokere, maar de historische hondenhoek die in die Oost-Vlaamse gemeente op de plannen staat, is ondertussen de oprit van een huis geworden.

Zelfstandig erfgoedexpert Patrick Van den Nieuwenhof kent één plek waar vroeger een hondenhoek was: in Bassevelde, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Assenede. Ze is nog altijd afgescheiden zoals op de historische plannen, met een haag. Van den Nieuwenhof voerde een eigen onderzoek naar het bestaan van hondenhoeken in de provincie Oost-Vlaanderen. Volgens administratieve gegevens uit 1871 had 72 procent van de gemeenten toen een aparte afdeling. Van 15 gemeenten kreeg hij de bevestiging dat de percelen tussen 3 en 100 m2 groot waren. De meeste ervan waren bijzonder klein, wat doet vermoeden dat ze alleen in uitzonderlijke gevallen werden gebruikt.

Op een zonnige winterdag ontdekken we de hondenhoek van Bassevelde, op de begraafplaats naast de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Hij meet ongeveer 25 m2 en heeft een afgescheiden en netjes onderhouden haag. Niets doet vermoeden dat hier lichamen werden begraven. Er zijn geen graftekens, geen zerken, enkel wat aanplantingen.

Niet toevallig staan er afvalcontainers voor de haag. Van den Nieuwenhof: ‘Die wat afgelegen stukken ongewijde grond werden vaak gebruikt als plekken waar afval werd verzameld. Later kwam de ongewijde grond als eerste in aanmerking om er latrines of dodenhuisjes (waar de lijken tijdelijk werden opgebaard in afwachting van een teraardebestelling, nvdr) op te bouwen.’ Het is onduidelijk of hier nog stoffelijke resten liggen, of op andere plaatsen waar mogelijk hondenhoeken waren. ‘Het zou interessant zijn om daar archeologisch en ander onderzoek over te voeren’, vindt Van den Nieuwenhof.

Joeri Mertens van het agentschap Onroerend Erfgoed vindt verder onderzoek niet aangewezen. ‘Dit is toch vooral een historisch verhaal. De beschrijving van een hondenhoek kan een cultureel element zijn bij een aanvraag ter bescherming van een begraafplaats, maar we gaan er niet specifiek naar op zoek. Dat zou ons te ver leiden en er zijn andere prioriteiten.’

De begraafplaats van Bassevelde is overigens al beschermd sinds 1981, maar dan op basis van andere criteria. Bescherming betekent dat de gemeente geen fundamentele aanpassingen kan doorvoeren zonder voorafgaand akkoord van de Vlaamse overheid. Bij een eerste contact is Philippe De Coninck (Open VLD), de burgemeester van Assenede, wat verrast. Nee, hij wist niet af van het bestaan van een ‘hondenhoek’ op de begraafplaats. En ja, waarom zou hij er geen bordje laten plaatsen met wat historische duiding voor bezoekers. Prompt legt hij de vraag voor aan zijn schepencollege. Dat gaat meteen akkoord. De afmetingen zullen besproken worden met het hoofd van de technische dienst en de lokale heemkundige kring zal erbij betrokken worden. ‘Daar heb ik geen bezwaar tegen’, besluit Joeri Mertens van Onroerend Erfgoed. ‘Duiding kan zeker.’

Het grafteken van Bert Leën, medeoprichter van Het Laatste Nieuws

© HLN

Een roerende plechtigheid verzamelde de vrienden van onze betreurde medewerker Bert Leën bij grauwe nevel en dooiweder op het rond punt van het kerkhof van Brussel.

In de editie van Het Laatste Nieuws van 21 januari 1911 wordt uitgebreid verslag gemaakt van de onthulling van het grafteken van Bert Leën. De journalist was ruim een jaar eerder, op 1 december 1909, plots gestorven nota bene op de perstribune van de Kamer tijdens een woelig debat over de legerdienst. Ineengezakt, amper 51 jaar oud.

Uitzonderlijk voor 1911 is de publicatie van een zwart-witbeeld van het monument zelf op de voorpagina; foto’s afdrukken op krantenpapier was toen een technisch huzarenstukje.

Op het rechtopstaand grafteken een paar vrijzinnige symbolen zoals, Oudegyptische zuilen. Ook een rouwende vrouw – een pleurante in het kunsthistorisch jargon. Onder zijn naam het opschrift ‘Hij leed en streed voor volk en vrijheid’. Opvallend: onderaan is de titel van ‘Het Laatste Nieuws’ gekapt, een stukje krant voor de eeuwigheid. Het toont aan hoe belangrijk de figuur van Leën voor ‘Het Laatste Nieuws’ wel was. Een centrale plek op de buitenbegraafplaats van de stad Brussel, toen al even in gebruik, was ook niet voor iedereen weggelegd. Monumentale graftekens van liberale en socialistische kopstukken uit die tijd sieren de rotonde.

Bert Leën stond mee aan de wieg van de krant die in 1888 als ondersteuning voor de kiescampagne voor de liberale partij was opgericht. Hij was een schoolmeester uit het Limburgse Opoeteren die naar Brussel was getrokken na een bittere schoolstrijd die hem persoonlijk zijn job kostte. Toen Julius Hoste (sr) de enige eigenaar werd van de krant, bleef Leën aan boord als politiek journalist. Leën schreef pittige en scherpe stukken, volgens Hoste in zijn in memoriam, zeker als het om de “oude vijanden van de schoolstrijd” ging.

Hoste loofde ook Leëns onverdroten inzet om ‘Het Laatste Nieuws’ tot in de diepste hoeken van Vlaanderen te promoten. Leën was niet enkel journalist, maar ook activist en marketeer avant la lettre. “Onze lezers zullen nooit kunnen beseffen welke moeite het gekost heeft om een goedkoop Vlaams Volksblad onder katholieke overheersing en dwingelandij in stand te houden en te verspreiden”, schreef Hoste in Het Laatste Nieuws, twee dagen na het overlijden als eerbetoon. Bij de begraafplaats bij de onthulling van het grafteken voegt hij er nog aan toe: “Nu zien we overal lichtjes… Vroeger was het een ondoordringbare nevel die over Vlaanderen hing. Leën was mijn zendeling en hij verspreidde het evangelie van de vrijheid.”

Mos en schimmel

Spoelen we versneld door naar 2023, ruim 110 jaar later. De historische begraafplaats van de stad Brussel, op grondgebied Evere, is een oase van rust en schoonheid. Het is een typische parkbegraafplaats met aangelegde brede lanen vol indrukwekkende bomenrijen. Het grafteken van Bert Leën vinden we terug aan de centrale rotonde, aan de linkerkant. Het graf heeft twee wereldoorlogen en ontzettend veel politieke en maatschappelijke veranderingen overleefd. Maar het lijkt erop dat er de laatste tientallen jaren niemand naar heeft omgekeken. Mos en schimmel kruipen langzaam de steen op, letters vervagen. Als je niet weet dat er ooit ‘Het Laatste Nieuws’ heeft gestaan, merk je dat detail niet op.

Wie heeft nog weet van dit grafteken? En zo ja, wat kan er gebeuren? We bellen rond, we zoeken in eerste instantie familieleden op. Leën was gehuwd, maar voor zover we konden nagaan, had hij geen kinderen. Uiteindelijk vinden we na intensief speurwerk toch een paar achterkleinkinderen van broers van Leën. Heel verre familie dus, en niemand die het verhaal kent. Toch is Paul Hautecler, verwant via zijn moeder, die Leën heette, bereid om even te komen kijken, geprikkeld door de vraag. Toeval van het lot: Hautecler is architect, gespecialiseerd in de restauratie van historische gebouwen, en tot voor een paar jaren professor aan de universiteit van Luik. Met een paar duizend euro zou het graf wel te redden zijn, is zijn eerste inschatting.

We bevragen ons ook bij de stad Brussel naar wie dit graf in concessie houdt. Het grafteken en de concessie zijn ooit betaald door Julius Hoste, zeg maar Het Laatste Nieuws. In die tijd was het niet ongewoon dat de werkgever dit deed, de geschetste context maakt dit ook logisch. De concessie, in de jaren zeventig verlengd met 50 jaar, stond tot eind 2021 nog op naam van Hoste. Wat betekent dat de stad Brussel er sinds kort eigenaar van is. Veel plannen heeft de stad er duidelijk niet mee. We krijgen vriendelijk te horen dat we de concessie mogen overnemen.

De Croo mailt Van Thillo

Christian Van Thillo is mede-eigenaar van DPG Media, de mediagroep die Het Laatste Nieuws tegenwoordig uitgeeft. De familie Van Thillo nam de krant eind jaren tachtig in twee fases eind over van de familie Hoste. Het is weinig waarschijnlijk dat bij de overnamepapieren ook een ‘dossier-Bert Leën’ zat, maar we vragen er toch even naar. De vroegere ceo van DPG Media verwijst ons in eerste instantie door naar De Raad Het Laatste Nieuws, dien in 1955 werd opgericht om ‘de ideologische strekking van de krant in de toekomst te verankeren’.

In die raad zit ook Herman De Croo, minister van Staat en vader van de huidige premier Alexander De Croo. Hij merkt meteen op dat de raad eigenlijk een andere opdracht heeft en ook niet over een eigen budget beschikt. Hij mailt zijn goede vriend Christian Van Thillo in zijn typische stijl om ‘aandacht te vragen’ voor het dossier. Toeval of niet: Van Thillo bevestigt niet veel later op mail dat DPG Media wil instaan voor de kosten van de restauratie en dat er kan bekeken worden wie wat kan doen.

Cohousing na de dood

Het graf van Bert Leën zal binnenkort uit de vergetelheid worden gehaald. Dat neemt niet weg dat er op historische begraafplaatsen in Gent, Antwerpen en Brussel nog tientallen andere graftekens van ‘zondaars’ liggen te verkommeren. Een ervan is dat van schrijver en journalist Harry Peters op de beschermde begraafplaats Schoonselhof in Antwerpen. Wanneer we de stad Antwerpen vragen of Peters grafteken in aanmerking komt voor restauratie, antwoordt het college bij monde van bevoegd schepen Els van Doesburg (N-VA): ‘Er stelt zich geen veiligheidsprobleem dat prioritaire restauratiewerken verantwoordt.’ Of ook nog in Brussel het grafteken van César de Paepe, oprichter van de socialistische mutualiteiten. Die graftekens allemaal individueel redden is onbegonnen werk, zeggen de geconsulteerde experts.

Schoonselhof in Antwerpen. © Dieter Telemans

Een aantal creatieve ideeën bestaat al maar zouden meer gepromoot moeten worden, zegt Mertens, die het debat willen opentrekken naar al het funeraire erfgoed, niet enkel het ‘vrijzinnige’. “Zoals het peter- en meterschap waarbij je individueel of als organisatie mee betaalt voor het onderhoud van graven waar jij zelf of je organisatie een persoonlijke band mee hebt.” Een stap verder is het idee van bruikleen. De concessie blijft bij de gemeente, maar je mag er zelf begraven worden. Hergebruik, waar ook erfgoedexperte Tamara Ingels voor gewonnen is. “Het is duurzamer dan zelf een nieuw graf te laten ontwerpen.”

“Ik weet niet of Vlaanderen klaar is om te co-housen na de dood”, gaat Joeri Mertens verder, “maar collectieve kelders zijn ook een oplossing om kosten van concessie en onderhoud te delen.” Met zes kisten samen in een historisch graf. “Of zelf 24 urnes”, rekent Mertens ons voor. “Op die manier kan je wel wat funerair erfgoed redden.”

Het grafteken van Bert Leën, medeoprichter van Het Laatste Nieuws. © Dieter Telemans

Een leeg columbarium: bewaren?

De vrijzinnige gemeenschap was ook de drijvende kracht achter de eerste crematies in ons land. Wettelijk kon het sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, maar pas vanaf eind jaren zeventig werden de eerste crematoria in Vlaanderen gebouwd. En columbaria om de urnen bij te zetten. Later kwamen er ook strooivelden waar de as van de overledenen werden uitgestrooid. Gedenktekens en plastic plakkaatjes werden, als laatste herinnering, op een muur of een zuil gehangen.

Het graf van Harry Peters. © Dieter Telemans

50 jaar na datum blijkt dat het gebruik van columbaria en gedenkzuilen in ongebruik geraakt. Ook hier de vraag: wat doen we er mee? Is dit waardevol funerair erfgoed?

Op Schoonselhof staan een paar columbaria zo goed als leeg. Afbraak dreigt, er zit ook nog eens betonrot in. “Kunnen we niet minstens één – de oudste bijvoorbeeld – columbarium bewaren of er een andere bestemming aan geven”, vraagt Tamara Ingels, erfgoedexperte en vaste gids op Schoonselhof zich af. “Het is een collectieve verantwoordelijkheid. De gemeenschap dat zijn wij allen”, zegt ze bezorgd. “Als hier niemand wakker van ligt, hoe kunnen we dan de overheid motiveren om het te behouden?” Ingels vindt het met name jammer dat de vrijzinnige gemeenschap haar eigen strijd blijkbaar vergeten is.

Ze verwijst ook naar de gedenkzuil die vlakbij het crematorium op het Schoonselhof staat en stilaan in onbruik geraakt. “Ik was zelf stomverbaasd hoeveel vrijzinnige tekens ik hier al heb gevonden”, zegt ze. Ingels wijst naar plaatjes met de gekende passer en winkelhaak en de fakkel als symbool voor de vrijzinnigheid bij uitstek. “Ook al is het plastic: dit kunnen we toch niet laten verdwijnen zonder goed te inventariseren van wie het plaatje was.”

De stad Antwerpen, zo bevestigt schepen Els van Doesburg (N-VA), legt de laatste hand aann een beheersplan voor het Schoonselhof waarin “antwoorden zullen staan over de bestemming van gedenkplaatsen die uit gebruik worden genomen.” Ook in het beheersplan een gefaseerde timing voor restauratie van beschermde monumenten, zoals het eerder genoemde graf van Harry Peters.

© Dieter Telemans

Diversiteit zichtbaar maken

De tijd dringt. ‘Er is waardevol erfgoed aan het verdwijnen’, zegt Ingels. ‘Ook in andere steden en gemeenten zal de discussie over gedenktekens, columbaria, gedenkzuilen en strooiweides gevoerd moeten worden.’ Joeri Mertens van het agentschap Onroerend Erfgoed bevestigt: ‘Het is niet omdat het vrij recent is, dat het geen erfgoed kan zijn.’”’

‘We kunnen niet alles bewaren, dat is zeker’, besluit Ingels. ‘Maar nu dreigt er té veel verloren te gaan uit onwetendheid en onverschilligheid. Schouders worden opgehaald, ook bij de vrijzinnigen zelf. Andere gemeenschappen lijken veel meer wakker te liggen van hun erfgoed. De maatschappelijke diversiteit die er vandaag is moeten we ook op begraafplaatsen veel meer zichtbaar maken.’

Dit artikel werd gerealiseerd met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek.