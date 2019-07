De Europese staats- en regeringsleiders zijn het in Brussel eens geraakt over de verdeling van de EU-topjobs.

Ontslagnemend premier Charles Michel wordt voorzitter van de Europese Raad. Daarover hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie dinsdag in Brussel een akkoord bereikt in het kader van de verdeling van een hele rist topfuncties.

Michel treedt in de voetsporen van Herman Van Rompuy en Donald Tusk. Het mandaat van de Pool verstrijkt op 1 december. De voorzitter van de Europese Raad bereidt de Europese toppen voor, moet compromissen onder de staatshoofden en regeringsleiders smeden en de Europese Unie vertegenwoordigen op het internationale toneel. 'Met zijn ervaring als Belgisch premier is Charles Michel de ideale man om consensus te smeden onder de lidstaten', zo begroette voorzitter Donald Tusk de keuze voor zijn opvolger.

Als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie dragen de staatshoofden en regeringsleiders de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen voor. Het mandaat van huidig voorzitter Jean-Claude Juncker verstrijkt eind oktober. Opvallend: enkel Duitsland onthield zich omdat de coalitie in Berlijn zich niet kon verzoenen met de voordracht, zo gaf Tusk mee. Bondskanselier Angela Merkel zelf steunde de voordracht wel.

Voor von der Leyen is de race nog niet gereden. Als baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie moet ze verkozen worden met een absolute meerderheid van 376 stemmen in het Europees Parlement. Er kwamen al kritische geluiden uit Straatsburg over de kandidatuur van von der Leyen. 'Het is niet aan mij om haar kansen in te schatten, maar ik zal donderdag in Straatsburg de parlementsleden informeren over onze keuze', reageerde Tusk.

Hij hoopt dat ook de premiers en partijvoorzitters zich schrap zullen zetten om hun parlementsleden in Straatsburg te overtuigen. Von der Leyen engageerde zich alvast om de sociaaldemocratische en liberale topkandidaten Frans Timmermans en Margrethe Vestager een topfunctie in haar Commissie te reserveren. 'De leiders hebben steeds gezegd dat het systeem van Spitzenkandidaten geen wettelijke verplichting is, maar met dit resultaten willen we tonen dat we respect hebben voor de kandidaten en het idee', legde Tusk uit.

De Spaanse socialist Josep Borrell is door de regeringsleiders dan weer voorgedragen als nieuwe hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid. De hoge vertegenwoordiger, op dit moment Federica Mogherini, maakt deel uit van de Commissie en moet als lid van het college ook de zegen krijgen in Straatsburg. De vertrouwensstemming over de hele Commissie volgt echter pas in het najaar, nadat de voorzitter is verkozen en de eurocommissarissen een hoorzitting hebben doorstaan.

Ten slotte namen de regeringsleiders meteen ook een beslissing over de opvolging van Mario Draghi aan het hoofd van de Europese Centrale Bank. Hij wordt vanaf november vervangen door de directrice van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde.

Tusk toonde zich helemaal overtuigd dat Lagarde, ondanks haar verleden als politica en Frans minister van Economische Zaken en Financiën, volledig onafhankelijk van de politiek zal kunnen functioneren.

Charles Michel: 'Grote verantwoordelijkheid en taak die ik met vastberadenheid zal invullen'

Uittredend Belgisch premier Charles Michel zal zijn toekomstige taak als voorzitter van de Europese Raad 'met vastberadenheid invullen'. Dat laat hij dinsdagavond weten via Twitter, vlak nadat hij door de Raad naar voren is geschoven om Donald Tusk op te volgen. 'Een verenigd Europa met respect voor de nationale diversiteit is mijn doel', klinkt het.

De 28 Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben Belgisch premier Charles Michel zopas naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. In december volgt hij de Pool Donald Tusk op.

Michel wordt daarmee de jongste voorzitter van de Europese Raad ooit en de tweede Belg, na Herman Van Rompuy. 'Aangeduid worden als de voorzitter van de Europese Raad is een grote verantwoordelijkheid en een taak die ik met veel vastberadenheid zal invullen', reageert Michel op Twitter in het Engels. 'Een verenigd Europa met respect voor de nationale diversiteit is mijn doel. Solidariteit, vrijheid en wederzijds respect zijn de kern van de Europese Unie. Ik zal die waarden respecteren.'

Felicitaties

Uittredend Belgisch premier Charles Michel, die zopas door de Europese Raad is genomineerd om in december de fakkel over te nemen van huidig voorzitter Donald Tusk, krijgt uit alle hoeken felicitaties op Twitter. 'Uitstekende keuze, en exact wat de EU nodig heeft: een jonge, liberale leider', zegt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten.

Michel krijgt wel meer felicitaties uit zijn eigen liberale familie. 'Proficiat Charles Michel met deze kans om het Europese project te verdedigen', zegt zijn partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. 'Gefeliciteerd aan Charles Michel voor zijn nominatie voor de Europese Raad. Een eer voor ons land, een geweldige erkenning, een uitzonderlijk belangrijke uitdaging in het hart van ons Europees project', zegt uittredend Waals minister-president Willy Borsus.

Ook Wouter Beke, die eerder op de dag nog de eed aflegde als federaal minister van Werk en Economie, feliciteert Michel. 'Dikke proficiat en heel veel succes aan een vriend in de politiek', zegt de CD&V-voorzitter. 'In de voetsporen van Herman Van Rompuy. België blijft mee de koers van de Europese toekomst bepalen', klinkt het. 'In de voetsporen van onze Herman Van Rompuy. Proficiat Charles Michel', tweet partijgenote en uittredend Vlaams minister Hilde Crevits.

N-VA-Kamerlid Theo Francken is vooral tevreden dat het niet de sociaaldemocraat Frans Timmermans geworden is, tweet hij. De Nederlander leek de afgelopen dagen de topfavoriet voor de post van Europees Commissievoorzitter, maar die gaat uiteindelijk naar de Duitse minister van Defensie Ursula Von der Leyen - al moet het Europees Parlement die voordracht nog goedkeuren. Maar Francken feliciteert Michel ook. 'Hij heeft zeker de skills. Succes Charles Michel, we zien elkaar nog', zegt hij.

Ex-Kamervoorzitter Siegfried Bracke, ook N-VA, gunt het Michel van harte, zegt hij. 'Daar ben ik echt blij mee. Succes!'. Ook N-VA-Kamerlid Zuhal Demir feliciteert de premier.