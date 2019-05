De 39-jarige man die maandag opgepakt was voor de moord op de 23-jarige studente Julie Van Espen in Merksem, is dinsdag door de onderzoeksrechter aangehouden.

De man heeft bekentenissen afgelegd en heeft verklaard dat hij verantwoordelijk is voor wat er met Julie is gebeurd. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer.

Julie vertrok zaterdag bij haar thuis in Schilde met de fiets richting Antwerpen om er met vriendinnen af te spreken. Daar kwam ze echter nooit aan. Eerst de familie en al snel ook politie en andere hulpdiensten zetten verschillende zoekacties op poten.

Zondag werden spullen van de jonge vrouw gevonden in de buurt van het Albertkanaal in Merksem, op zo'n manier dat de politie begon uit te gaan van een gewelddadig overlijden en het parket een moordonderzoek startte.

Maandag werd het lichaam van Julie uiteindelijk gevonden in het kanaal. De Antwerpse politie verspreidde in de nacht van zondag op maandag al een extra opsporingsbericht, waarin ze op zoek ging naar een "belangrijke getuige". Het ging om een man met een rugzak, die later de moordverdachte zou worden.

De man was te zien op camerabeelden in de buurt van de plaats waar Julie het laatst een teken van leven gaf en zou bovendien haar fietsmand in de hand hebben gehad. Maandagochtend kon de man worden geïdentificeerd. Hij werd vervolgens met de hulp van telefonieonderzoek gelokaliseerd op een trein richting Leuven, waar hij dan ook werd opgepakt.

Al snel bestempelde het parket de man als verdachte. Het gaat om de 39-jarige Steve B., een man die al twee keer werd veroordeeld voor verkrachting en die momenteel op vrije voeten was in afwachting van de zaak in beroep rond een van die feiten.