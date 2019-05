Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevestigt dat de verdachte van de moord op Julie Van Espen (23) eerder werd veroordeeld voor verkrachting, en daartegen in beroep was. De afhandeling daarvan had sneller moeten gebeuren, zegt Geens. 'Maar omdat zijn aanhouding niet bevolen was, werd dat minder dringend', reageert het gerecht.

Geens zei dat maandagavond in het Canvas-programma Terzake in een eerste reactie op de zaak van de verdwijning van Julie Van Espen. De 23-jarige vrouw was sinds zaterdag vermist, maandagmiddag werd haar lichaam teruggevonden in het Albertkanaal in Antwerpen. Eerder op de dag was de 39-jarige verdachte Steve B. opgepakt in Leuven. Hij wordt voorgeleid voor moord.

Veroordeeld

Volgens verschillende media heeft de man een zwaar gerechtelijk verleden en staat hij gekend als recidivist. Zo werd hij in 2017 in eerste aanleg in Antwerpen nog veroordeeld voor verkrachting tot een gevangenisstraf van vier jaar, maar hij liep dus op vrije voeten. Hij tekende tegen dat vonnis beroep aan. (zie kader onderaan)

Geens bevestigt dat de verdachte 'op dit ogenblik' nog steeds in beroep is tegen dat vonnis. 'Mijn laatste informatie is dat het parket gedagvaard heeft om die zaak in hoger beroep te laten pleiten.'

Aanslepen

Dé vraag is nu waarom dat zolang aansleept. Volgens Geens is de zaak in eerste aanleg zeer snel gegaan. 'Zeer snel na de voorlopige hechtenis heeft de correctionele rechtbank hem veroordeeld. Het parket had zijn onmiddellijke aanhouding gevraagd, maar dat heeft de rechter geweigerd.'

Bij het hof van beroep wordt die kritiek gepareerd. 'Bij zijn veroordeling in eerste aanleg werd zijn onmiddellijke aanhouding niet bevolen en daardoor werd de behandeling van zijn zaak minder dringend. Op basis van de inhoud van de zaak was er ook geen enkele indicatie dat deze bij voorrang behandeld diende te worden boven alle andere zaken die nog hangende zijn', zegt Jo Daenen, persmagistraat bij het hof van beroep.

De belangrijkste reden dat de verkrachtingszaak van de verdachte van de moord op Julie Van Espen nog niet behandeld werd voor het Antwerpse hof van beroep, is dat hij niet aangehouden was, reageerde Daenen. 'En zaken met aangehoudenen krijgen voorrang.'

Ook op sociale media heerst veel verontwaardiging over het feit dat verdachte Steve B. nog vrij rond liep, ondanks zijn eerdere veroordelingen.

Het aantal nog hangende strafzaken bij het hof van beroep is de laatste jaren toegenomen, omdat er door een personeelstekort twee strafkamers gesloten moesten worden. 'Ook dat heeft meegespeeld, want daardoor moesten alle zaken over minder kamers verdeeld worden en daardoor liepen de wachttijden op', aldus Jo Daenen. Door een reorganisatie van de werking van het hof worden de strafkamers wel weer geopend.

De verkrachtingszaak werd vorig jaar ingeleid en er werden toen ook conclusietermijnen bepaald. Er moet nu alleen nog een datum gevonden worden waarop de zaak kan behandeld worden. Vermoedelijk zal dat na het gerechtelijk verlof zijn.

Rechtsstaat

Geens heeft er naar eigen zeggen moeite mee om te begrijpen dat de verdachte op vrije voeten liep. 'Mijn bekommernis daarover is zeer groot. Maar het is niet omdat ik het niet begrijp, dat ik het in een rechtsstaat niet moet aanvaarden als minister van Justitie'.

'Ik kan niet zeggen hoezeer ik de feiten betreur. Maar ik kan ook niet zeggen hoezeer ik de rechtsstaat moet verdedigen. Het is een onafhankelijke rechter die beslist heeft hem niet onmiddellijk aan te houden.'

Het dreigen moeilijke dagen en weken te worden voor min. Justitie Koen Geens (en bij uitbreiding voor CD&V). — Ewald Pironet (@epironet) May 6, 2019

Verdachte van de moord op J. Van Espen, recidivist met stevig crimineel verleden, werd in 2017 veroordeeld tot vier jaar cel. De zaak in beroep is nog niet behandeld. De kans is niet klein dat justitie belangrijker thema wordt in de campagne. — Carl Devos (@devoscarl) May 6, 2019