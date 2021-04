Johan Vande Lanotte, die in de zaak rond voormalig Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi een tegenrapport samenstelt, zal dat vandaag/woensdag voorstellen. El Kaouakibi verzet zich tegen het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder bij haar jongerenproject Let's Go Urban. Die zaak kwam dinsdag voor de ondernemingsrechtbank in Tongeren.

El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Begin februari werd bij haar Antwerpse vzw Let's Go Urban een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Het gaat om de Antwerpse advocate Annemie Moens, die sindsdien een reeks verdachte transacties tussen de vzw's en privébedrijven van El Kaouakibi heeft aangekaart. Eerder gaf El Kaouakibi al aan dat voor alle geldstromen 'een volstrekt aanvaardbare verklaring' bestaat, maar de argumentatie daarvoor liet op zich wachten. Vande Lanotte werkt daarvoor aan een rapport, dat dus vandaag zal worden voorgesteld.

Het advocatenteam van Sihame El Kaouakibi verzette zich dinsdag voor de onderenmingsrechtbank in Tongeren tegen een mogelijke verlenging van het drie maanden durende mandaat dat Moens in februari kreeg en dat op 2 mei afloopt. De advocaten van de drie bestuurders die uit de Raad van Bestuur ontslag namen, willen echter een verlenging zodat de vzw kan blijven voortwerken onder toezicht van de voorlopige bewindvoerder. Op 27 april doet de ondernemingsrechtbank van Tongeren een uitspraak in deze zaak.

