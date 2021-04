'Je bent niets met een streng reglement als je het niet toepast', zegt Antwerps fractieleidster Nahima Lanjri (CD&V).

De schandaalsfeer rond Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD) heeft nu ook het Antwerpse stadsbestuur bereikt. Een interne audit van de stad spreekt van 'oneigenlijk gebruik' van minstens 258.000 euro aan subsidies voor Kaouakibi's dansproject Let's Go Urban (LGU). Mogelijk is er zelfs een klein half miljoen euro weggesluisd, vreest burgemeester Bart De Wever (N-VA). In totaal ontving Kaouakibi 3,4 miljoen euro aan subsidies. Bij 131 van de 202 ingediende facturen rond de renovatie van het 'Urban Center' op het Kiel zijn er vraagtekens geplaatst. Bij minstens 6 daarvan is er sprake van 'manipulatie'.In één beweging komt het stadsbestuur in beeld, en met name Nabilla Ait Daoud (N-VA), voormalig schepen van Jeugd en nu schepen van Cultuur. Tussen 2012 en vandaag gingen er miljoenen euro's naar LGU, zonder veel controle. De audit spreekt van een 'nauwe band' tussen de diensten Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving, Jeugd en LGU: 'De kritische blik ontbrak.' Het Vlaams Belang eist het ontslag van Daoud, net als dat van schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA).Zover wil CD&V-fractieleidster en Kamerlid Nahima Lanjri niet gaan. 'Nabilla Ait Daoud had als schepen van Jeugd de coördinatie van het project. Zij moet in de spiegel kijken en zich afvragen of ze fouten heeft gemaakt.'De Wever noemt de feiten een collectieve verantwoordelijkheid van het voltallige schepencollege. Tot 2018 geldt dat dus óók voor uw partij, die jarenlang in het bestuur zat, onder meer met cultuurschepen Philip Heylen. Nahima Lanjri: Dat is al te gemakkelijk. Waarom zegt De Wever dat? Als iedereen schuldig is, is niemand schuldig. Is het niet makkelijk om het Antwerpse bestuur te viseren? Van de federale overheid over de provincie tot steenrijke privé-investeerders: Sihame El Kaouakibi was overal een graag geziene gast. Lanjri: Ik geef geen kritiek op het project zelf. Ik zeg niet dat er een probleem is geweest met de toekenning van het geld. Ja, we hebben dat allemaal mee goedgekeurd in het college en in de gemeenteraad. Maar ons fiat ontslaat je als schepen toch niet van de verantwoordelijkheid om te controleren? Ook niet als er sprake is van 'vertrouwen', zoals de audit schrijft.Kun je als stadsbestuur überhaupt immuun zijn voor oplichting? Lanjri: Uiteraard is wie manipuleert verantwoordelijk, maar de audit toont dat er tekortkomingen waren in de controle. De mazen in het net werden zo groot dat er geen net meer overbleef. Dat heeft een vruchtbare bodem voor fraude gecreëerd. De vraag is: waarom?Zullen vzw's voortaan met een extra vergrootglas worden bekeken? Lanjri: Je bent niets met een streng reglement als je het niet toepast. Kleine vzw'tjes die een paar honderd euro krijgen, worden tot op het laatste bonneke gecontroleerd, en zo'n groot investeringsproject niet. (op dreef) Bij de bouw van een nieuw scoutslokaal in Wilrijk heeft diezelfde dienst Jeugd tijdens de vorige bestuursperiode maandelijks werfvergaderingen georganiseerd. Toen ging het om zo'n 200.000 euro van de stad. Philip Heylen vertelde mij dat hij indertijd zelf is gaan kijken naar de keuken van bibliotheek Permeke. De N-VA wil de subsidiecultuur tegen het licht houden. De vraag die telt, is niet wie subsidies krijgt, maar waarom, klinkt het.Lanjri: De waarom-vraag is altijd al gesteld. We moeten kritisch zijn en elke euro goed afwegen, maar op den duur lijkt het probleem pas opgelost wanneer alle subsidies zijn afgebouwd. Dat zou wraakroepend zijn. Ik hoop dat Vooruit haar gezond verstand gebruikt binnen het college en niet meegaat in dat verhaal. De Open VLD ziet af door de hele affaire. Had dit ook bij de CD&V kunnen gebeuren? Met andere woorden: was El Kaouakibi welkom op jullie lijst? Lanjri: Er zijn geen gesprekken tussen ons geweest. Bij de CD&V wisten we al langer dat ze namens de Open VLD in de raad van bestuur van de VRT zat. We hebben haar wel een keer gevraagd om een lezing te komen geven op een CD&V-workshop over diversiteit. Ik herinner me nog dat ze ons daarvoor een fikse factuur heeft gestuurd.'Nooit zou ik haar op een N-VA-lijst hebben gezet', zei De Wever in Het Laatste Nieuws. 'Ik heb haar altijd een jukebox vol buzzwords gevonden.'Lanjri: (fijntjes)Ik kan niet voor De Wever spreken, maar we weten wel dat Nabilla Ait Daoud de deur platliep bij Let's Go Urban.