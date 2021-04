Sihame El Kaouakibi is met onvolledige informatie onterecht aan de publieke schandpaal genageld. Dat is de conclusie van het tegenrapport dat advocaat Johan Vande Lanotte woensdag publiceerde.

Volgens hem heeft de bewindvoerder van Let's Go Urban in haar verslag niet gezegd dat 450.000 euro aan subsidies zijn afgewend en zijn doorgesluisd naar El Kaouakibi, terwijl dat publiekelijk wel zo wordt voorgesteld.

Vande Lanotte hekelt vooral de publieke veroordeling van El Kaouakibi en spreekt van een opzettelijke beschadigingsactie, door onder meer gerichte medialekken. Hij spreekt dan ook van een 'karaktermoord', waardoor een eerlijk proces niet meer mogelijk is. 'Dit is een vorm van bewuste beschadiging. Eerst moet ze aan de schandpaal, dan pas kan ze (niet) reageren', aldus Vande Lanotte.

Vande Lanotte blijft El Kaouakibi dus verdedigen, maar zo overtuigd als in februari - toen hij zei dat er hoogstens sprake was van slordigheden in de boekhouding - klonk hij woensdag niet. Volgens de voorlopige bewindvoerder van Let's Go Urban zou El Kaouakibi 450.000 euro subsidiegeld hebben doorgesluisd, maar Vande Lanotte spreekt over 'maar' 93.000 euro. Over dat bedrag zegt de advocaat dat niemand weet wat daar in werkelijkheid mee gebeurd is, dus ook niet of er iets fout gelopen is. 'De enige manier om tot een conclusie te komen is een diepgaand forensisch onderzoek', klinkt het.

Volgens Vande Lanotte is er langs beide kanten geen wil geweest om op een constructieve manier te communiceren. De advocaat heeft naar eigen zeggen ook info doorgestuurd aan de bewindvoerder, maar die is daar nooit op ingegaan. Hij beweert ook dat volgens El Kaouakibi heel wat mails en documenten bewust verdwenen en gemanipuleerd zijn om haar te beschadigen.

In het tegenrapport wordt ook dieper ingegaan op de beruchte keuken of meubels die door Let's Go Urban betaald zijn, maar gebruikt werden bij het privébedrijf Point Urban. Vande Lanotte benadrukt dat er geen bewijs is dat de keuken nooit bedoeld was voor het Urban House, zoals de bewindvoerder beweert. Ook voor andere betwiste geldstromen en facturen, zoals voor Opera, Wannawork, verlichting en A Woman's View, heeft Vande Lanotte een verklaring. Voor de aankoop van whiteboards ter waarde van 7.154 euro ziet Vande Lanotte eveneens geen aanwijzingen van bewuste fraude.

Vande Lanotte kreeg van journalisten ook een vraag over zes gemanipuleerde facturen aan de stad Antwerpen, die mogelijk wijzen op bewuste fraude. De advocaat zegt dat El Kaouakibi de facturen zeker niet zelf gemanipuleerd heeft, maar dat de manipulaties door eender wie gebeurd kunnen zijn. Daarom kunnen ze echter niet als bewijs gelden dat de voormalige Open Vld-politica iets heeft vervalst. 'Maar het gaat wel degelijk om ernstige feiten', klinkt het wel.

Volgens Vande Lanotte kloppen de berichten die in de media verschenen over de vermogens van El Kaouakibi ook niet. Zo werd er gesproken over vastgoed met een waarde van 2,5 miljoen euro dat ze zou bezitten. 'De leninglast die met deze goederen verbonden is, bedraagt op vandaag ongeveer 2,05 miljoen euro of 82 procent', aldus het rapport, dat stelt dat een groot deel van de inbreng van El Kaouakibi dateert van een periode voor de vzw opdrachten gaf aan de vennootschappen.

'Nog voor de match begon werden al vijf doelpunten aan één ploeg toegekend en werd de andere ploeg in een onmogelijke positie geplaatst. De daardoor ontstane schade is immens', besluit Vande Lanotte, die vreest dat een eventuele vrijspraak voor El Kaouakibi dat nauwelijks nog zal veranderen.

Gesjoemel met subsidies

El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Begin februari werd bij haar Antwerpse vzw Let's Go Urban een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Het gaat om de Antwerpse advocate Annemie Moens, die sindsdien een reeks verdachte transacties tussen de vzw's en privébedrijven van El Kaouakibi heeft aangekaart. Eerder gaf El Kaouakibi al aan dat voor alle geldstromen 'een volstrekt aanvaardbare verklaring' bestaat, maar de argumentatie daarvoor liet op zich wachten. Vande Lanotte werkt daarvoor aan een rapport, dat dus vandaag zal worden voorgesteld.

Het advocatenteam van Sihame El Kaouakibi verzette zich dinsdag voor de onderenmingsrechtbank in Tongeren tegen een mogelijke verlenging van het drie maanden durende mandaat dat Moens in februari kreeg en dat op 2 mei afloopt. De advocaten van de drie bestuurders die uit de Raad van Bestuur ontslag namen, willen echter een verlenging zodat de vzw kan blijven voortwerken onder toezicht van de voorlopige bewindvoerder. Op 27 april doet de ondernemingsrechtbank van Tongeren een uitspraak in deze zaak.

