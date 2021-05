Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) vindt de drempelwaarde van maximaal 500 patiënten op intensieve zorg voor de versoepelingen doorheen de zomer 'weinig ambitieus'.

Dat heeft hij dinsdag gezegd tegen VTM Nieuws na afloop van het Overlegcomité. "Als er nog 500 mensen op de afdeling intensieve zorg liggen, dan zijn grote evenementen geen goed idee", klonk het.

Van Ranst vindt het "Zomerplan" waar het Overlegcomité dinsdag zijn zegen over heeft gegeven "heel ambitieus". "Ik hou daar toch een beetje mijn hart voor vast", klonk het. De drempelwaarde van 500 COVID-19-patiënten op de afdeling intensieve zorg die doorheen de zomer wordt gehanteerd om versoepelingen mogelijk te maken, vindt hij dan weer "weinig ambitieus".

Zeker omdat die waarde al als voorwaarde wordt gesteld voor het eerste pakket versoepelingen in juni en daarna onveranderd van kracht blijft. Om groepsimmuniteit te bereiken, stelt de viroloog dat er door de opkomst van de nieuwe varianten beter gemikt zou worden op een vaccinatiegraad van 80 procent. "Die zal op de meeste plaatsen in ons land worden gehaald, al ligt dat voor Brussel wel wat moeilijker", zei hij.

Volgens Van Ranst zullen er nog veel campagnes georganiseerd moeten worden om ook de Brusselaars aan te zetten in groten getale een spuitje te halen.

Premier Alexander De Croo zei tijdens de persconferentie na het Overlegcomité dat we van een periode van collectieve verantwoordelijkheid gaan naar meer een individuele verantwoordelijkheid. "Daar geloof ik ook in", aldus Van Ranst. "Iedereen heeft de kans een vaccin te krijgen. Het is wel belangrijk om nog na te denken over de vaccinatie van jongeren, zeker met de festivals in het vooruitzicht, maar het is op dit moment eenieders verantwoordelijkheid om opnieuw richting een normale samenleving te gaan."

Margot Cloet: 'Ik vrees dat het te snel gaat'

Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro vreest dat de overheid te snel gaat met de versoepelingen. "We zien een gunstige evolutie in de ziekenhuizen en we zien een heel snelle vaccinatiecampagne, maar plots gaat het wel heel snel", zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. "Ik ben redelijk bezorgd."

"We hebben nog niet de evaluatie gemaakt van de versoepelingen die net ingegaan zijn", aldus Cloet. "Ik dacht dat men beslissingen zou nemen op basis van dalende cijfers, in plaats van data aan te kondigen. Ik pleit voor behoedzaamheid. Nu heb ik de indruk dat momenten zijn vastgelegd waarbij heel veel zaken worden aangekondigd. Het gaat mij niet over wat mag of niet mag, het gaat over wat goed is voor de volksgezondheid."

De drempelwaarde van maximaal 500 patiënten op intensieve zorg voor de versoepelingen doorheen de zomer, vindt Cloet "het absolute minimum". Liever had ze de drempel op 300 gehad. "Er zijn 2.000 bedden en de normale activiteit rond deze tijd is 1.700. Bij 2.000 zit het vol. Er moet ook personeel beschikbaar zijn", legt ze uit. "We horen van veel ziekenhuizen dat het goed zou zijn moest er een pauze komen voor het personeel."

Dirk Devroey: 'We nemen een hypotheek op de toekomst'

Het Overlegcomité heeft dinsdag een hele reeks vooruitzichten en versoepelingen aangekondigd, maar over de bestrijding van de Indiase variant is niets gezegd. Professor Huisartsengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel Dirk Devroey maakt zich zorgen dat die variant wel eens roet in het eten zou kunnen gooien.

"Ik blijf op mijn honger zitten. Het is belangrijk dat we niet alleen vooruitziend zijn in de versoepelingen, maar ook in de mogelijk complicaties die er kunnen optreden. Ik heb niets gehoord over een reisverbod voor de landen waar die Indiase variant de kop begint op te steken", zegt Devroey.

Het Zomerplan van de regering heeft zeker kans op slagen, acht de professor Huisartsengeneeskunde. Tenminste, als de beloofde vaccins geleverd blijven worden en als de cijfers op intensieve zorg gunstig blijven evolueren. Al blijft het "een fragiel evenwicht", voor Devroey. "We versoepelen voordat er ruimte is in de intensieve zorg en dus neemt men een hypotheek op de toekomst", zegt hij. "We kunnen de hypotheek nog afbetalen, maar daar mag niets tussenkomen. Daar is de vrees van de Indiase variant die roet in het eten kan gooien."

Tot slot benadrukt Devroey nogmaals dat de ziekenhuizen nog steeds op volle toeren draaien. Zelfs wanneer de ziekenhuisopnames afnemen, kunnen er nog problemen opduiken. "Voor iedereen zijn er versoepelingen, behalve voor de ziekenhuizen. Die mogen blijven werken. Ik kan je verzekeren dat wij op dit moment geen verpleegkundigen meer vinden om te vaccineren of te testen. Terwijl we nu veel meer moeten testen met reizigers die vertrekken en terugkeren", aldus Devroey.

