Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil tegen 1 januari 2022 klaar zijn met de omzetting van federale heffingen op de energiefactuur in accijnzen.

Op die manier kan er soepeler worden ingespeeld op bijvoorbeeld sterk stijgende energieprijzen, zo zei hij bij de aankomst aan het kernkabinet over de begroting. De sterk stijgende energieprijzen liggen daar ook op tafel. Ook zal gekeken worden hoe de btw-meerinkomsten kunnen teruggegeven worden aan de gezinnen.

Wat kan er gedaan worden aan de sterk stijgende energieprijzen? Het is één van de onderwerpen die de politieke wereld momenteel sterk bezighoudt. Een bevriezing van de energieprijzen zoals Frankrijk besliste, is volgens verschillende regeringsleden niet mogelijk omdat de contracten die België met de producenten heeft gesloten dat niet toelaten.

'Maar het kan niet dat de overheid alle winsten - van de hoge energieprijzen, onder meer door de btw-inkomsten - voor zich houdt en de mensen armer worden', benadrukte minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdagmiddag. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) schoof donderdag de verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief (omwille van de coronacrisis) tot het einde van het jaar naar voor.

'Duurzame oplossing'

Minister van Peteghem benadrukte dat er een duurzame oplossing moet komen. Daarvoor denkt hij aan de omzetting van de federale heffingen op de energiefactuur in accijnzen. Daarmee kan soepeler ingespeeld worden op sterke prijsschommelingen. 'Het zou goed zijn als dat vanaf 1 januari 2022 kan ingaan', stelde hij aan de Wetstraat 16.

Daarnaast wil hij ook onderzoeken hoe de meerinkomsten aan btw door de hoge energieprijzen terug naar de mensen kunnen stromen. De hoge prijzen zouden voor de federale staat zorgen voor een meeropbrengst aan btw van 200 miljoen euro.

PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne pleitte vrijdag in de pers voor nog een andere maatregel: een energiecheque van 100 euro voor alle gezinnen. In regeringskringen is te horen dat er vrijdag wellicht geen communicatie komt over de maatregelen om de hoge energiefactuur op te vangen. De discussie maakt deel uit van de begrotingsbesprekingen die vrijdagmiddag in de kern gestart zijn.

