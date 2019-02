Van Essers tot staatsveiligheid: het blunderboek van Joke Schauvliege

Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw kwam maandagavond in opspraak nadat ze beweerde dat ze dankzij Staatsveiligheidte weten was gekomen wie achter de klimaatacties zit. Maar omdat daar niets van aan bleek, moest Schauvliege op haar uitspraken terugkomen. Het is niet de eerste keer dat de Oost-Vlaamse in haar politieke carrière -op zijn zachtst gezegd - ongelukkige uitspraken doet of omstreden beslissingen neemt.

...