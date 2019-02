Joke Schauvliege: 'Dankzij Staatsveiligheid weet ik wie achter klimaatacties zit'

02/02/2019 Nieuwjaarsreceptie Algemeen Boerensyndicaat Zuid-Oost-Vlaanderen - toespraak Joke Schauvliege: waarheen met de landbouw Zaterdagavond hield het ABS Zuid-Oost-Vlaanderen in OC.De Lier haar late nieuwjaarsreceptie. Als men de klimaatdiscussies van de laatste maanden hoort is het heel demotiverend voor landbouwers om steeds in het hoekje van de schuldigen te worden gedrumd. Daarom wilden ze ook wel eens van hun sprekers horen of er nog wel toekomst is voor de landbouw. Na de inleidingstoespraak van burgemeester Jurgen Soetens (bekijk/luister video https://www.facebook.com/Lierde/videos/280463829288886/ ) had ABS Agro- en Natuurconsulent Lieven De Stoppeleire het over de kansen van jonge boeren in onze streek (video https://www.facebook.com/Lierde/videos/500877653771769/ ). In deze video overloopt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege ook nog eens de uitdagingen in de sector die de vorige spreker kwam te schetsen. Onder de kernwoorden: eerlijke prijs, toegang tot grond en rechtszekerheid verwoordde ze dan haar repliek. In haar vierde thema probeerde ze een duidelijker beeld als antwoord te formuleren op de vraag waarheen we gaan met de landbouw.