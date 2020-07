De Veiligheidsraad verplicht mondmaskers niet overal, maar laat wel veel ruimte voor interpretatie van lokale besturen. De stad Deinze springt alvast in dat juridische gat door ze op te leggen in de hele bebouwde kom.

'Ik wil vooral preventief werken.' Jan Vermeulen (CD&V), burgemeester van Deinze, neemt opnieuw een opvallende beslissing in de strijd tegen het coronavirus. Nadat hij eerder werd teruggefloten omdat hij mondmaskers wilde verplichten in winkels, gaat Vermeulen een nieuwe stap nemen. De Oost-Vlaamse burgemeester wil mond-neusbedekking vanaf zaterdag verplichten op straat. Wie er geen draagt, krijgt een boete.Een algemene mondmaskerverplichting maakte nochtans geen deel uit van de beslissingen van de Veiligheidsraad. Die geldt wel in de horeca en 'drukke plaatsen', zoals winkelstraten. Maar lokale besturen mogen zelf beslissen wat een drukke plaats is. Van die juridische bewegingsvrijheid wil Vermeulen gebruik maken.'Mijn voorstel is om de bebouwde kom als drukke plaats te beschouwen', zegt hij. 'Die is duidelijk afgebakend, iedereen kent dat verkeersbord. Vanaf dat punt riskeer je nu eenmaal om in een drukke situatie terecht te komen.'De verplichting zou gelden voor mensen ouder dan 12. Uitzonderingen voor sporters lijken logisch. Vermeulen moet evenwel groen licht krijgen van de provinciegouverneur en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, klinkt het binnen de federale regering. Enkel gemeenten waar een uitbraak wordt vastgesteld door de regionale agentschappen kunnen op eigen houtje overgaan tot verstrengingen. Die ernstige epidemiologische situatie is er nu niet in Deinze. Voorlopig staat Deinze alleen met de wens om de mond-neusbedekking in de bebouwde kom in te burgeren. Maar het ziet er wel naar uit dat heel wat burgemeesters gebruik zullen maken van hun interpretatievrijheid om aangepaste maatregelen te treffen. Zo kondigt Hasselt aan om meerdere straten, het zogenaamde 'kernwinkelgebied', te voorzien van een verplichting. Blankenberge en Nieuwpoort gaan mondmaskers verplichten op de Zeedijk. 'De speeltijd is over', zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).Het is vooral aan de gouverneurs om erop toe te zien dat er geen al te grote verschillen of buitensporigheden plaatsvinden. 'Een straat afsluiten van nummer 1 tot 33 maar niet verder, dat zou maar al te absurd zijn', aldus een regeringsbron. 'Maar op de vraag of je veel verschillende regels gaat krijgen per gemeente is het antwoord: ja', zegt een andere bron.Burgemeester Vermeulen is alleszins tevreden met de beslissing van de Veiligheidsraad. 'Er is weer respect voor de burgemeesters', zegt hij. 'Met burgerzin alleen komen we er niet. De Vlaming verstaat twee woorden: ja en nee. Hij is bereid die te aanvaarden, maar we moeten voor duidelijkheid zorgen.'