Het coronavirus grijpt weer lelijk om zich in heen. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen stijgen de besmettingen alarmerend snel. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) denkt er bijvoorbeeld aan om bepaalde horeca-etablissementen te sluiten.Om dergelijke ingrijpende maatregelen te nemen moet er wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldaan. Zo moet het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid eerst een uitbraak vaststellen, waarop het lokale bestuur in overleg met het federale niveau de nodige versoepelingen kan terugdraaien. Hoe dan ook moet het draaiboek nog groen licht krijgen van de Nationale Veiligheidsraad, die op donderdag bijeenkomt. Er zijn dus nog aanpassingen mogelijk. Wat kan er zoal gebeuren bij een lokale uitbraak? Het draaiboek maakt gewag van een fijnmazige aanpak. Zo kan er zelfs per wijk worden opgetreden. Dat moet er voor zorgen dat een hele stad als Antwerpen niet moet worden afgesloten wanneer uitbraken zich voordoen in specifieke districten als Borgerhout en Deurne. De gereedschapskist is verregaand. Indien nodig kan een wijk of dorp volledig worden afgesloten. Er is zelfs een plan voorzien voor opvang van bewoners die zich buiten het afgesloten gebied bevonden wanneer het werd afgesloten. Binnen het afgesloten gebied kan een avondklok worden afgekondigd en/of een samenscholingsverbod van meer dan twee personen. De bubbel van 15 mensen kan dus quasi volledig vervallen. Het draaiboek laat ook de deur op een kier voor een leeftijdsspecifiek samenscholingsverbod. Denk aan kleine kinderen, die bijvoorbeeld wel nog zouden kunnen buitenspelen. Het bestuur kan desgevallend mondmaskers verplichten in openbare ruimten en zowat alles dat denkbaar is opnieuw sluiten. Het herinvoeren van de regel voor 'essentiële verplaatsingen'-regel is een optie, evenals het verplichten van telewerk voor wie dat kan. Scholen, horeca, markten, zwembaden en zelfs bossen: alles kan opnieuw in lockdownmodus zoals we die kenden in de afgelopen maanden. Ook kan het openbaar vervoer en taxiritten aan banden worden gelegd. Het is wel de bedoeling dat voedingswinkels, apotheken, krantenwinkels en tankstations te allen tijde open blijven. Ook broodnodige reparaties in huis, zoals de verwarming, moeten door kunnen blijven gaan. Sportwedstrijden kunnen eveneens worden afgeblazen. Het is dus best denkbaar dat bij de heropstart van bijvoorbeeld de voetbalcompetitie sommige wedstrijden niet kunnen doorgaan, terwijl de anderen gewoon voortdoen. Bij een hyperlokale uitbraak wordt nu ook al gedacht aan de praktische gevolgen. Zo wordt ziekenhuiscapaciteit in de omgeving verhoogd. Ook het politiewerk moet op punt staan. Essentiële voorzieningen als de afvalophaling moet gegarandeerd blijven. De contacttracing blijft in elk geval essentieel op het vlak van preventie en bestrijding. De Vlaamse casemanagers gaan in samenwerking met de huisartsen en andere medewerkers de contactopsporing opvoeren. In elf gemeentes, waaronder Antwerpen en Hasselt, is dat al het geval. 'Dit alles niet met de bedoeling om paniek te zaaien, maar wel om gericht te handelen', klinkt het. 'Het zal alle hens aan dek zijn en dat veronderstelt blijvende samenwerking.'Het draaiboek houdt ook de mogelijkheid voor het afsluiten van 'collectiviteiten' voor ogen. Denk aan een woonzorgcentrum, een asielcentrum of een appartementsgebouw. Opvallend genoeg zet het plan zich al schrap voor mogelijke onlusten bij misnoegde bewoners: 'Voorzien reserve bij opschalen door rellen (cfr. Duitsland)', staat er te lezen in de 'toolbox'.Daarmee verwijst men naar een mini-opstand in een geïsoleerd appartementsgebouw in de Duitse stad Göttingen in juni. Zo'n 200 personen wilden 'ontsnappen' en kwamen in aanraking met de ordediensten. Zeker acht agenten raakten gewond. Ook komt er 'extra aandacht' voor 'druk van buitenaf zoals familie, pers en drukkingsgroepen'.Uiteraard wordt er ook gedacht aan niet te controleren heropflakkering die gemeenten of provincies overschrijdt. Dan zit er weinig anders op dan maatregelen met een provinciaal of zelfs nationaal karakter op te leggen. 'Maar het is deze situatie die we met zijn allen trachten te vermijden', aldus het draaiboek.