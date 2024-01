Uw auto wordt steeds breder, en dat is een probleem: ‘Maar mensen met een Dacia Duster hoeven we niet te viseren’

‘Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen kleinere en grotere SUV’s’, zegt William Todts, directeur van de invloedrijke Europese denktank Transport & Environment.

Wie goed oplet in het straatbeeld, had het al langer begrepen: de wagens worden steeds groter. In een nieuw rapport berekende de Europese denktank Transport & Environment hoeveel precies. Antwoord: auto’s worden elk jaar gemiddeld een halve centimeter breder. Voor het eerst is een gemiddelde nieuwe wagen meer dan 1,80 meter breed. ‘Binnen de auto-industrie is het vooruitgangsidee altijd geweest dat het sneller, groter en krachtiger moet’, zegt directeur William Todts. ‘De opgang van de SUV (kort voor Sport Utility Vehicule, nvdr) heeft dat proces versterkt. Het model levert de autobouwers meer winst op.’

Auto’s worden breder, maar straten niet. Dat zorgt voor spanningen tussen automobilisten en fietsers of voetgangers.

William Todts: Dat klopt, de beschikbare ruimte neemt af voor ons allemaal. We zien ook steeds vaker dat die grote wagens deels op het voetpad parkeren. Maar wie met een grote SUV een publieke garage binnenrijdt, zal merken dat de grootte van de parkeerplaats soms niet langer volstaat. Dit is dus niet enkel een cultuuroorlog tussen de fietser of voetganger en de auto.

Waarom maakt u een onderscheid tussen grote SUV’s en ‘normale’ SUV’s?

Todts: Het gaat ons vooral om modellen als de BMW X5 of de Audi Q8, die ongeveer 2 meter breed zijn. Als dát soort model het nieuwe normaal wordt, zal de rest van de markt volgen. En dat zou een groot gevaar beteken voor de verkeersveiligheid en het klimaat, want die wagens verbruiken veel energie. Het is dus belangrijk om een onderscheid te maken tussen kleinere en grotere SUV’s. We hoeven eigenaars van een Dacia Duster of Volkswagen T-Roc niet te viseren. Het zou ook contraproductief zijn om een groot deel van de autogebruikers moraliserend toe te spreken. Een persoonlijke anekdote: ik ben op zoek naar een nieuwe, elektrische wagen. Wanneer je een auto met een wat grotere kofferruimte zoekt, zoals ik, is het aanbod exteem beperkt geworden: de monovolume en de stationwagen zijn vervangen door de SUV.

De Dacia Duster in 2016 (Getty Images)

Wat moet er dan gebeuren?

Todts: Ons voorstel is simpel en pragmatisch. In de jaren 90 vreesde de politieke wereld dat vrachtwagens steeds breder zouden worden. En dus werd een maximumlimiet afgesproken. We zouden exact hetzelfde kunnen doen voor auto’s. Bijvoorbeeld: modellen die op Europese bodem rondrijden, mogen niet meer dan 2 meter breed zijn. Zo geven we een duidelijk signaal aan autobouwers én aan beleidsmakers die parkeerplaatsen uittekenen.

Zijn lokale maatregelen dan niet langer nodig? Denk aan hogere parkeertarieven voor zwaardere of bredere wagens, waarover onder meer de stad Brussel nadenkt.

Todts: Enkel lokale maatregelen treffen zal weinig indruk maken op de auto-industrie. Tegelijk weten we dat Europese wetgeving altijd traag op gang komt. We kunnen onze steden niet zeggen dat ze maar moeten wachten tot 2030. Daarom blijft het zinvol om zwaardere of grotere wagens wat meer te laten betalen, bijvoorbeeld door middel van hogere parkeertarieven.

Moet de Vlaamse regering ook actie ondernemen?

Todts: Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) schafte het belastingvoordeel voor pick-ups al af voor particulieren. Maar is dat wel genoeg? Die grote, gevaarlijke pick-ups – zeker de Amerikaanse modellen als de Dodge Ram – zijn niet gemaakt voor Vlaamse wegen. Anderzijds zou de Vlaamse regering ook kunnen morrelen aan de belasting op inverkeerstelling (BIV). In Nederland hangt die belasting deels af van het gewicht van de wagen, wat verklaart waarom Nederlandse wagens niet zo groot zijn als de onze. Veel mensen zullen het best begrijpen dat wie groter en zwaarder wil rijden, ook meer moet betalen.