De plenaire vergadering van de zeven partijvoorzitters die proberen een Vivaldi-coalitie op de been te brengen, is opgeschort. Dat wordt bevestigd in kringen van de preformateurs. Naar verluidt ligt de houding van MR-voorzitter Georges Louis Bouchez aan de oorsprong hiervan.

De voorzitters van PS, sp.a, Open Vld, MR, Ecolo, Groen en CD&V zaten sinds 8.30 uur samen nadat ze ook heel de zaterdag tot na 23 uur gewerkt hadden. De tijd dringt omdat preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) maandag bij de koning verwacht worden met de naam van een formateur. Naar verluidt ligt het probleem bij de houding van MR-voorzitter Bouchez. Die stelde zondag in een interview met Humo nog dat het programma van de Vivaldi-regering rechtser zou zijn dan met de N-VA. Zijn uitspraken vielen slecht rond de tafel, is te horen. Georges-Louis Bouchez zou ook terugkomen op eerste afspraken, over het institutionele, het energie- en migratiebeleid, zo is te horen bij verschillende onderhandelaars. De MR-voorzitter zou voorts het idee van een uitbreiding van de huidige regering-Wilmès terug op tafel gelegd hebben.