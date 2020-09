'Vivaldi zal rechtser zijn dan paars-geel.' Dat stelt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in een interview op de website van Humo.

'De afkeer van de PS voor de N-VA was zo groot dat het regeerakkoord héél links moest zijn. Anders kreeg Magnette dat nooit verkocht aan zijn partij. Vivaldi zal rechtser zijn dan paars-geel', liet Boucheze weten. De MR-voorzitter houdt ook vast aan Sophie Wilmès als premier van de nieuwe Vilvaldi-regering waarover de zeven partijen momenteel onderhandelen. Voor een andere premier 'zal men zéér overtuigende argumenten moeten hebben waarom het niet Sophie mag zijn'.

De MR-voorzitter erkent dat hij dacht dat de paarsgele coalitie met PS en N-VA veel rechtser zou zijn, maar 'toen we die paars-gele nota lazen, vielen we van onze stoel. De N-VA had het hele sociaal-economisch programma van de PS aanvaard. Er stonden meerwaardebelastingen in, en in ruil zou België uitgekleed worden.' Hij verwijst naar de afkeer van de PS voor N-VA, zodat 'het regeerakkoord heel links moest zijn'.

Vivaldi zal volgens Bouchez veel rechtser zijn: 'de inhoud van een regeerakkoord wordt vooral bepaald door de partij die de grootste inspanning moet leveren om aan boord te stappen. En in deze coalitie moet ík van verder komen dan de groenen en de socialisten. Vergis u niet, ik heb mijn achterban óók moeten uitleggen waarom we niet met de N-VA, maar met de groenen gaan besturen. Het sociaal-economisch programma van de N-VA ligt ons veel beter.'

Georges-Louis Bouchez blijft ook vasthouden aan Sophie Wilmès als kandidaat-premier van de Vivaldi-coalitie. De MR-voorzitter ontkent niet dat Alexander De Croo (Open Vld) en Koen Geens (CD&V) valabele kandidaten zijn, maar 'Sophie heeft haar leiderschap bewezen tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Zij incarneert het evenwicht tussen alle partijen en is populair in de drie regio's. Gaan we nu tegen haar zeggen: 'Merci et salut'? '

Zijn PS-collega Paul Magnette ziet Bouchez alvast niet zitten als regeringsleider: 'Ook als premier zou hij voor mij de voorzitter van de PS blijven, en dat is niet goed. Deze regering is te belangrijk om ze te infecteren met onze onderlinge concurrentiestrijd. Bovendien helt ze in haar samenstelling over naar links. Om het evenwicht te bewaren, moet de premier dus van de andere kant komen.'

