‘U zorgt nog altijd het best zélf voor dat spaarpotje voor uw oude dag’

‘Nu al is duidelijk dat de pensioenhervorming niets zal veranderen’, meent senior writer Ewald Pironet.

De gemiddelde dagprijs voor een kamer in een woonzorgcentrum bedraagt 64 euro per dag of 1900 euro per maand, zo bleek uit cijfers die het Agentschap Zorg & Gezondheid onlangs bekendmaakte. Dat is zonder supplementen zoals bijvoorbeeld de kosten voor de dokter, de kapper, de paramedische zorg en medicatie, het abonnement op kabeldistributie, internet, telefoon en de was. En natuurlijk ook zonder de uitgaven voor een paar nieuwe pantoffels of het verjaardagscadeautje voor het kleinkind. Ja, oud worden kost geld.

Wie de bedragen van de wettelijke pensioenen naast de kosten van een woonzorgcentrum legt, komt tot een onthutsende vaststelling: in ruim 80 procent van de gevallen volstaat het wettelijk pensioen niet om de factuur van het woonzorgcentrum te betalen. Er bestaan wel grote verschillen tussen de statuten. Meer dan 85 procent van de mensen die altijd als werknemer hebben gewerkt, komt niet toe met het wettelijk pensioen. Voor ambtenaren is dat 20 procent. Van de zelfstandigen heeft bijna niemand voldoende wettelijk pensioen.

Je kunt tegenwerpen dat werknemers en zelfstandigen een aanvullend pensioen kunnen opbouwen, wat statutaire ambtenaren niet mogen. Maar niet alle werknemers en zelfstandigen hebben zo’n aanvullend pensioen. Anderen zullen zeggen dat veel zelfstandigen geld investeren in bijvoorbeeld een tweede woning en zo een extra spaarpot opbouwen. Best mogelijk, maar dat neemt niet weg dat er heel wat arme gepensioneerde zelfstandigen zijn.

Al decennia wordt in ons land gesproken over een pensioenhervorming. Het huidige systeem is te ingewikkeld en er bestaan grote ongelijkheden tussen de statuten. Tien jaar geleden, in april 2013, installeerde de toenmalige minister van Pensioenen en huidige premier Alexander De Croo (Open VLD) daarvoor de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, onder voorzitterschap van de huidige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Maar tot op de dag van vandaag gebeurde er zo goed als niets. Het pensioensysteem is nog altijd veel te complex, de verschillen tussen de statuten zijn te groot en de uitgekeerde bedragen zijn meestal ontoereikend om de factuur van het woonzorgcentrum te betalen.

De regering-De Croo wil tegen maart een pensioenhervorming op tafel leggen, maar nu al is duidelijk dat die niets zal veranderen. Ondanks vele mooie woorden, dikke rapporten en dure beloften zorgt u nog altijd het best zélf voor dat spaarpotje om de kosten van uw oude dag op te vangen.