De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag ter regeling van het Israëlisch-Palestijns conflict een 'realistische tweestatenoplossing' voorgesteld. De geboorte van een Palesijnse staat is echter afhankelijk van een 'duidelijke verwerping van terrorisme', terwijl Jeruzalem de 'ondeelbare hoofdstad van Israël' is.

'Vandaag zet Israël een grote stap naar vrede', zei Trump. 'Ik voelde me niet goed bij het lot van het Palestijnse volk, het verdient een veel beter leven.'

Het plan-Trump omvat tachtig bladzijden en is volgens de president 'het meest gedetailleerde voorstel ooit gemaakt.' 'Mijn visie presenteert een win-winmogelijkheid voor beide partijen, een realistische oplossing van twee staten die het risico van een Palestijnse staat voor de Israëlische veiligheid wegneemt', zei het Amerikaanse staatshoofd op een persconferentie in het Witte Huis.

De 'toekomstige Palestijnse staat' zal slechts het leven zien mits meerdere voorwaarden, waaronder een 'duidelijk afwijzen van terrorisme', aldus Trump.

'Jeruzalem blijft de ondeelbare, zeer belangrijk, ondeelbare hoofdstad van Israël', beklemtoonde hij.

Hij verzekerde dat er 'in Oost-Jeruzalem een Palestijnse hoofdstad' kan zijn en waarin de Verenigde Staten eventueel een ambassade zouden openen.

De VS zijn overigens ook bereid de 'Israëlische soevereiniteit over de bezette gebieden te erkennen', maar de omvang hiervan verduidelijkte Trump niet.

Waar Palestina precies komt te liggen, is onduidelijk. Daar moet over onderhandeld worden, vindt Trump.

Indien de Palestijnen zijn plan goedkeuren, mogen ze massale hulp en investeringen van de VS en talrijke andere landen verwachten, beloofde Trump. De groei van de Palestijnse economie kan aldus bij instemming van het plan 'verdubbelen of verdrievoudigen', en er kunnen een miljoen nieuwe jobs ontstaan.

Trump heeft de landen met een moslimmeerderheid opgeroepen zijn plan te steunen. 'Voor de moslimwereld is het tijd om de vergissing die zij in 1948 heeft gemaakt, recht te zetten', zei hij, verwijzend naar de weigering om Israël te erkennen. 'Amerika is bereid met alle partijen rondom onze visie te werken', verzekerde de president.

Netanyahu zegt dat Washington nederzettingen als deel van Israël zal erkennen

Washington zal de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden als deel uitmakend van Israël erkennen, zo heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dinsdag gezegd.

Hij noemde de voorstelling van het plan-Trump voor het Midden-Oosten "een historische dag". Het plan, dat vrede in de regio van het Midden-Oosten zou moeten brengen, zal Israël soevereiniteit geven over de Jordaanvallei, voegde Netanyahu eraan toe.

De Israëlische regeringsleider zei dat de Joodse staat "zijn wetten zal toepassen voor de Jordaanvallei" en alle andere Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanover die voor de VS als deel van Israël gelden. "Uw plan biedt de Palestijnen een pad naar een eigen staat", zei Netanyahu tegen Trump, eraan toevoegend dat het hen "zelfs een lange tijd zal vergen om een begin te maken van dat pad".

De Palestijnen moeten Israël erkennen als een Joodse staat, zei Netanyahu. In gebieden die buiten het plan-Trump vallen, behoudt Israël het status-quo.

Volgens Netanyahu is de miljardair de grootste vriend die Israël ooit in het Witte Huis heeft gehad.

Hamas verwerpt Amerikaans vredesplan

De Palestijnse beweging Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, heeft het vredesplan voor het Midden-Oosten verworpen dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dinsdag in Washington hebben bekendgemaakt.

"Vandaag zeggen we dat we dit plan verwerpen. We aanvaarden geen substituut voor Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat", zei Khalil al-Hayya, een kaderlid van de islamistische beweging. Het vredesplan van Trump spreekt van Jeruzalem als de "ondeelbare" hoofdstad van Israël, terwijl het plan tegelijk de weg opent voor een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

11.11.11: 'Weinig hoopgevends in Trumps "vredesplan"'

Het plan dat de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis heeft voorgesteld, is "een roadmap tot een permanente bezetting die vrede, economische ontwikkeling en gelijke rechten op geen enkele manier dichterbij brengt". Dat zegt het Midden-Oostenplatform, deel van koepelorganisatie 11.11.11, dinsdag in een eerste reactie. Volgens het Platform lijst het plan, dat Trump voorstelde met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan zijn zijde, vooral Israëlische eisen op, terwijl het aan de Palestijnen is om alle toegevingen te doen. "Er kan moeilijk worden gesproken over een Israëlisch-Palestijns vredesakkoord als op voorhand geen enkele Palestijn betrokken was", klinkt het.

Het Platform zegt Washington niet te kunnen beschouwen als een "eerlijke bemiddelaar". Een geloofwaardig vredesproces moet voorzien in een actieve bemiddelingsrol van de VN, vindt het Platform, dat de internationale gemeenschap oproept om het plan tegen te houden.

"De verwachting is dat Israël na de verkiezingen van 2 maart zal overgaan tot een annexatie van grondgebied", meent het Platform. "Dat is een van de zwaarste schendingen van het internationaal recht, en is dus illegaal. Derde staten hebben onder internationaal recht een verplichting om geen hulp of assistentie te bieden aan een illegale situatie.'

De organisatie roept België en de andere Europese landen dan ook op om de internationale gemeenschap te mobiliseren, onder meer binnen de VN-Veiligheidsraad. In februari zit België, voor het eerst sinds augustus 2008, die V-raad nog eens voor.

Daarnaast zou er een formeel onderzoek geopend moeten worden naar schendingen van het internationaal recht, door alle strijdende partijen, in bezet Palestijns gebied.

