De Palestijnen dreigen zich terug te trekken uit de akkoorden van Oslo indien de Amerikaanse president Donald Trump zoals verwacht deze week zijn vredesplan voor het Midden-Oosten aankondigt.

Dat hebben Palestijnse beleidsverantwoordelijken aangegeven aan het Franse persbureau AFP. Die akkoorden kaderen momenteel de relaties tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.

Indien Trump zijn plan voorstelt, dan behoudt de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) zich het recht om zich "terug te trekken uit het interimakkoord", zo verklaarde secretaris-generaal Saeb Erekat. "Dit plan gaat de tijdelijke bezetting transformeren in een permanente bezetting", laakte hij het plan.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn politieke rivaal Benny Gantz vertrekken zondag naar Washington, waar ze maandag Trump ontmoeten. De Palestijnen, die de Amerikaanse autoriteiten boycotten sinds de verhuis van de ambassade naar Jeruzalem, zijn niet uitgenodigd voor die gesprekken in Washington.

De Palestijnen verwerpen het Amerikaanse initiatief. Dat omvat, volgens hen, de Israëlische annexatie van de Westelijke Jordaanoever en de kolonies in Palestijnse gebieden, alsook de erkenning van Jeruzalem als enige hoofdstad van Israël.

Het is de eerste keer dat de Palestijnen inzage bieden in wat ze zouden kunnen doen indien Trump het plan effectief presenteert. Het interimakkoord van september 1995, het zogenaamde Oslo II, deelt de Westelijke Jordaanoever op in drie zones. De Palestijnen kregen de controle over zone A, beperkte civiele controle over zone B en zone C bleef helemaal onder controle van Israël. Het interimakkoord, dat de weg moest bereiden naar onderhandelingen over een finale regeling, verstreek in 1999, maar is sindsdien telkens verlengd door beide partijen.

