'In 2024 wordt het cordon sanitaire het probleem van de N-VA', zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

'Schrijf het maar op. Als dit de electorale toekomst is, dan zal ik daar niet toe behoren.' In een interview in Gazet van Antwerpen deed Bart De Wever de deur potdicht voor het Vlaams Belang (VB). De N-VA-burgemeester stapt nog liever op dan dat hij met het VB in zee moet gaan.

'Schrijf het maar op. Als dit de electorale toekomst is, dan zal ik daar niet toe behoren.' In een interview in Gazet van Antwerpen deed Bart De Wever de deur potdicht voor het Vlaams Belang (VB). De N-VA-burgemeester stapt nog liever op dan dat hij met het VB in zee moet gaan. Slaat De Wever daarmee de droom van zijn Vlaams Belang-evenknie Tom Van Grieken aan diggelen? Van Grieken wil het VB laten vervellen van een zweep- naar een beleidspartij. Die ambitie wordt schier onmogelijk als zelfs de N-VA zijn partij afwijst. 'Vier jaar is lang in de politiek', zegt Van Grieken. 'Het is niet aan de partijen om te beslissen wie regeert, maar aan de kiezer.'U kan niet in uw eentje een regering vormen. Uw missie om een beleidspartij te worden lijkt nu al mislukt. Tom Van Grieken: Ik ben niet uit mijn lood geslagen. Hoe meer hij zulke dingen zegt, hoe meer ik gesterkt ben dat wij de garantie zijn op verandering. De N-VA zei altijd dat een stem op het Vlaams Belang gelijkstond aan een stem op de PS. Nu zegt De Wever: 'Stem op mij, stem op de PS!' Bent u geschrokken van zijn woorden? Van Grieken: Ik hecht niet zoveel waarde aan zijn stoere verklaringen. In 2012 zei hij dat hij in 2014 ging stoppen als voorzitter. Hij noemde zich ooit de dam tegen de PS. Een maand voor de verkiezingen van 2019 zei hij dat er een Chinese Muur tussen onze partijen stond. Na de verkiezingen was hij dat al vergeten. U gelooft hem dus eigenlijk niet? Van Grieken: Zijn eden zijn minder waard dan het papier waarop ze geschreven staan. Ik vind dat hij zijn eigen onmacht etaleert. Tien jaar lang was hij leider van een grote partij. De traditionele partijen hadden hem nodig. Die zelfzekere De Wever is nu iemand geworden die om schouderklopjes van de systeempartijen smeekt. Als je zijn uitspraken een beetje cynisch bekijkt, zie je dat hij applaus krijgt van Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Kristof Calvo (Groen), maar tegelijk zijn rechtse achterban voor het hoofd stoot. Ik weet niet of dat tactisch slim is. Wie adviseert Bart De Wever eigenlijk? Hoe harder hij verliest, hoe meer hij met de PS wil samenwerken. En dat terwijl hij zelf zegt dat Vlaanderen nog nooit zo rechts en Vlaams-nationalistisch stemde. De Wever wordt een halve eeuw oud en is oppermachtig geweest, maar zijn politieke nalatenschap is nul. Geen confederalisme, geen socio-economisch herstel, meer vervreemding. Je kan veel zeggen van Hugo Schiltz (het in 2006 overleden Volksunie-boegbeeld, nvdr.), maar hij had tenminste een nalatenschap. Misschien komt dat moment nog. Volgens De Wever is de PS klaar om het land te hervormen. Van Grieken: In 2024 wordt het cordon sanitaire het probleem van de N-VA. Met wie gaan ze het meest van hun programma waarmaken: met de Open VLD en de PS of met ons? Het confederalisme is een fata morgana. Noem mij eens twee Waalse partijen die een tweederdemeerderheid zullen leveren.Het verschil tussen jullie beide partijen lijkt veel te groot. 'Er gaat geen gemeenteraad voorbij of raadsleden van het Vlaams Belang zeggen minstens drie keer dat moslims en Afrikanen achterlijk zijn', aldus De Wever.Van Grieken: Ik had graag bewijs gezien. Dat is een platte leugen.Dat is natuurlijk niet het enige. Carrera Neefs werd uit de partij gezet omdat ze een charter niet ondertekende. Niet omdat ze bloemen op het graf van een SS'er legde. Van Grieken: Ah, u bedoelt de ex-N-VA'ster? (Neefs zetelde in de Wuustwezelse gemeenteraad voor de N-VA, nvdr.) Tijdens de Vlaamse onderhandelingen ging het over inhoud, niet over faits divers. Als men al op zoek moet gaan naar lokale bietekwieten, dan ben ik er nogal gerust op. Het zijn niet enkel de 'lokale bietekwieten'. Er zijn de uitspraken van Filip Dewinter, Sam Van Rooy, Dries Van Langenhove, ...Van Grieken: (onderbreekt) Welke foute uitspraken heeft Filip Dewinter onlangs gedaan? Hij deelt regelmatig filmpjes met foute info. Ook in de eerste 'nieuwsuitzending' van het VB kwam fake news aan bod. Een radeloze man aan de Grieks-Macedonische grens werd bij jullie een man aan de Grieks-Turkse grens die de woorden 'I want you dead' in de mond werd gelegd. Van Grieken: Maakt u als journalist nooit fouten? We hebben dat meteen rechtgezet. En is een fout filmpje of een tweetje een reden om geen akkoord te sluiten? Wie de Vlaamse Leeuw wil slaan, vindt wel een stok. Om af te sluiten: hoe gaat u Kerstmis vieren?Van Grieken: Ik ben nog in dubio. Ofwel met mijn vader van 64 jaar, ofwel met mijn grootmoeder van 86 jaar.U houdt zich dus aan de regels. Van Grieken: Wij zijn altijd de strengste partij geweest. Toen Marc Van Ranst er nog niet in geloofde, droegen wij al mondmaskers. Ik ben wel blij dat het Overlegcomité geen extra verstrengingen heeft opgelegd. Door pizzadozen te tellen en hogere boetes op te leggen, haal je het draagvlak weg. Hoe wil u dan overtredingen voorkomen? Van Grieken: Het zijn twee maten en twee gewichten. Ze jagen mensen schrik aan dat de politie zou kunnen binnenvallen, terwijl de politie dat niet bij illegalen mag doen. Als het Overlegcomité met zeven man aan een tafel een persconferentie kan geven, zegt mijn buikgevoel dat we pakweg met twee extra contacten Kerstmis zouden kunnen vieren. Wij pleiten er ook voor dat de contactberoepen mogen heropenen. Maar wij zullen nooit oproepen om de regels niet te respecteren.