'Ik denk dat het VB het nog altijd niet begrepen heeft', zegt Michael Freilich (N-VA) over de zaak-Carrera Neefs.

De afgelopen weken staken verhalen gelinkt aan antisemitisme de kop op. In Nederland was er de val van Thierry Baudet (Forum voor Democratie), die binnenskamers felle antisemitische praat verkocht. Bij het Britse Labour werd oud-leider Jeremy Corbyn geschorst vanwege zijn omgang met Jodenhaat. En in eigen land beroerde Vlaams Belangster Carrera Neefs de gemoederen door bloemen neer te leggen bij het graf van een Nederlandse SS'er. Neefs werd uit de partij gezet.

...

De afgelopen weken staken verhalen gelinkt aan antisemitisme de kop op. In Nederland was er de val van Thierry Baudet (Forum voor Democratie), die binnenskamers felle antisemitische praat verkocht. Bij het Britse Labour werd oud-leider Jeremy Corbyn geschorst vanwege zijn omgang met Jodenhaat. En in eigen land beroerde Vlaams Belangster Carrera Neefs de gemoederen door bloemen neer te leggen bij het graf van een Nederlandse SS'er. Neefs werd uit de partij gezet. Niets nieuws onder zon, zegt N-VA-Kamerlid Michael Freilich, gewezen hoofdredacteur van Joods Actueel. Hij ontwaart een positieve evolutie: zowel Baudet, Corbyn als Neefs werd op een manier gestraft voor zijn of haar daden. 'Ik ben gesterkt in het idee dat de samenleving de eerste plek is waar je antisemitisme moet aanpakken. We hebben juridische instrumenten, maar voor alles wat in de schemerzone zit, is het aan de samenleving om druk te zetten.'Bewijst de schorsing van Carrera Neefs dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken een nieuwe koers vaart? Michael Freilich: Ik zie geen nieuw Vlaams Belang. Neefs is niet uit de partij gezet om wat ze heeft gedaan, maar omdat ze weigerde een charter te tekenen. Van Grieken noemde haar daden dom, maar nam toch haar verdediging op zich. De partij heeft het nog altijd niet begrepen. Is toenadering tussen uw partij en het Vlaams Belang uitgesloten?Freilich: Van Grieken beseft dat mensen als Dries Van Langenhove en Filip Dewinter hem stemmen opleveren. Hij vindt dat de partij een bruin-ranzig kantje nodig heeft. Vlaams Belang zet zichzelf buitenspel. Samenwerking is vandaag absoluut onmogelijk. Ook mijn voorzitter, Bart De Wever, zegt dat. Gaat Van Grieken alsnog met de bezem door de partij, dan zou het mogelijk kunnen veranderen. Maar daarvoor zie ik geen indicatie. De malaise bij het Forum voor Democratie begon met chats bij de jongerenafdeling, waar onder meer antisemitische berichten werden uitgewisseld. De N-VA had goede banden met het FvD. Theo Francken ging in 2019 nog spreken op een congres.Freilich: Dat gaan we niet ontkennen. Maar ik ken Theo goed. Hij wil niets te maken hebben met wat nog maar ruikt naar antisemitisme. De Baudet voor wie hij ging spreken, was een andere man. Het ging over de rol van Europa en de migratiecrisis. Baudet heeft nu op de zelfvernietigingsknop gedrukt. Joden maken vaak deel uit van complottheorieën. Houdt u uw hart vast voor het verdere verloop van de pandemie? Freilich: Al een geluk dat Bill Gates niet Joods is, want zijn naam doet ook de ronde. (grijnst) We moeten zulke dingen snel in de kiem smoren, maar op dit moment zijn ze al bij al een marginaal fenomeen. De Joodse gemeenschap in Antwerpen kwam in opspraak wegens een feest met wellicht ruim 100 aanwezigen. Hoe kijkt u daarnaar? Freilich: Ik vond het niet nodig om te vermelden dat het een Joods huwelijk was. Wanneer de politie binnenvalt in een shishabar in Brussel, denk ik ook niet dat het een meerwaarde is om te zeggen dat het allochtonen zijn. We mogen niet stigmatiseren.