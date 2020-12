Het Overlegcomité heeft eerder verstrengd toezicht en verstrengde interpretatie gebracht dan nieuwe maatregelen. Vooral inzake reizen wordt het toezicht strenger, en wie uit een rode zone in het buitenland terugkeert, zal zeven dagen in quarantaine moeten. Tenzij...

Dat verstrengd toezicht is nodig, aldus premier Alexander De Croo, omdat de situatie inzake besmettingen al enige tijd niet meer verbetert en eerder verslechtert. De weekcijfers voor nieuwe besmettingen zijn met 12 procent gestegen tegenover een week geleden. 'Dit zou het begin van een derde golf kunnen zijn, maar we kunnen dit nog vermijden, aldus De Croo. De premier riep daarom nogmaals op om de regels de komende weken strikt te volgen'

De Croo gaf aan dat de kerstvakantie een belangrijke periode wordt in de strijd tegen het coronavirus.

'We hebben de voorbije acht weken een enorm parcours afgelegd, vandaag liggen de besmettingen tien keer lager dankzij de regels waar we ons aan gehouden hebben. Helaas is het aantal besmettingen nog een stuk hoger dan bij de staart van de eerste golf.' Het aantal besmettingen is al een aantal dagen op rij gestegen in ons land en ook de ziekenhuisopnames lijken te stabiliseren. 'Dit zou het begin van een derde golf kunnen zijn, maar we kunnen dit nog vermijden. Als we nu de regels zouden lossen, gaat het de verkeerde kant uit'.

'Lichtpuntjes'

'Vandaag hebben we de situatie nog perfect in de hand en als we de regels aanhouden, kunnen we met ons gedrag vermijden dat we in een derde golf terechtkomen. We moeten onze contacten blijven beperken, want het virus neemt geen vakantie. Gelukkig heeft de overgrote meerderheid in ons land dat begrepen'.

Volgens premier De Croo zal het nog maanden duren vooraleer iedereen gevaccineerd is, zelfs tot na de zomer. '2021 wordt ook geen normaal jaar, maar wel een overgangsjaar, een jaar van hoop en van lichtpuntjes'.

Reizen

Een groot deel van de persconferentie was gewijd aan reizen, inreizen en uitreizen. De Croo raadde reizen voor Belgen 'ten strengste' af, omdat reizigers bubbels vermengen. 'In de meeste landen is de situatie slechter dan bij ons'.

'Naar het buitenland reizen is dom', voegde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke toe. 'We zijn bij de betere landen en elders is het besmettingsgevaar groter, waarom zouden we ons voordeel weggooien?'.

Wie toch naar het buitenland reist, mag zich aan strengere regels en controles verwachten. Zo moeten reizigers die terugkeren uit een rode zone verplicht zeven dagen in quarantaine. Enkel mensen die kunnen aantonen dat ze zeer voorzichtig zijn geweest, hoeven niet in isolatie. Om dat te beoordelen wordt gebruikgemaakt van de PLF-formulieren die mensen verplicht invullen bij terugkeer naar België.

Mensen die in het buitenland wonen en naar België komen voor langer dan 48 uur, zullen vanaf de kerstperiode (de ingangstijd is nog niet helemaal duidelijk) een recente coronatest moeten voorleggen. 'Als dat niet het geval is, komen ze er niet in', aldus minister Vandenbroucke. Hij benadrukte dat vliegtuigen geen personen aan boord zullen nemen die geen geldig bewijs kunnen voorleggen. Premier De Croo zei dat de periode van 48 uur voor wegpassagiers bij het uitreizen zal worden gecontroleerd.

Naast de reismaatregelen werd één andere verstrenging aangekondigd: telewerk zal strenger gecontroleerd worden, en bedrijven die de regels overtreden riskeren boetes.

Geen vervroeging avondklok

Het was ook belangrijk wat er niet verandert: er komt geen vervroeging van de avondklok in Vlaanderen, en de kerstvakantie wordt vooralsnog niet verlengd.

