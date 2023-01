Tom Naegels: ‘Ik probeer vooral minder te doen’

Tom Naegels publiceerde vorig jaar Nieuw België en tourt daar nu mee langs theaters.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Toen de energieprijzen heel sterk begonnen te stijgen, ontstond toch een zekere vorm van angst. Niet zozeer voor mezelf, maar omdat zulke gebeurtenissen in een volatiele situatie iets kunnen doen kantelen. Een kleinigheid kan de boel doen ontploffen.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Het Kyoto-protocol uitvoeren.

Wat is uw grootste prestatie?

Schrijver worden, iets waar ik als jong kind al van droomde.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Met mijn vorige vriendin, de moeder van mijn kinderen, had ik ernstige plannen om naar Marokko te verhuizen. Tot ik begon te beseffen dat dat eerder haar droom was dan de mijne.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Met mijn ouders ging ik altijd op vakantie met de caravan. Zodra we op de camping arriveerden, ging ik op zoek naar andere kinderen en binnen het uur had ik vrienden. Extreem sociaal ben ik niet, dus dat verbaast me nog altijd.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik heb geen auto, maar dat is evengoed om financiële en praktische redenen. Verder probeer ik vooral minder te doen: minder vlees, minder vliegtuig, minder verwarming en minder in bad.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Ja, meestal streng en bestraffend. Ik heb een zeer efficiënte, dwingende ‘néén’, specifiek om de kat te waarschuwen. Die blijkt trouwens ook toepasbaar op mijn kinderen.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Eigenlijk is het een beslissing van mijn vader. Als kind had ik een grote Star Wars-collectie – poppetjes, ruimteschepen – waar ik erg aan gehecht was. Maar mijn vader was een pathologische opruimer en hij heeft me min of meer verplicht om ze te verkopen op een rommelmarkt.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

The Bonfire of the Vanities van Tom Wolfe heeft een heel sterke indruk gemaakt. Maar dat geldt net zo goed voor werken van Hugo Claus, Tom Lanoye en vele anderen. Een onmogelijke vraag.

Waarover zou u meer willen weten?

Over economie. Lang had ik het bekrompen idee dat dat iets was voor mensen die rijk wilden worden. Maar sinds ik over migratie schrijf, ben ik me gaan bijscholen en inlezen. Al blijft het een onderwerp dat me heel makkelijk ontglipt.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Dat ze je opzadelt met tegenstrijdige verlangens: de hang naar geborgenheid en emotionele diepgang versus het verlangen naar het nieuwe, de opwinding en de verleiding.

Vindt u seks overschat?

Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef hoe essentieel seks is. Voor het gevoel van verbondenheid met mijn lief, maar ook voor mijn mentale welzijn.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik ga drie tot vijf keer per week naar de crossfit. Dat blijft een gevecht tegen de herinnering aan de stem van mijn turnleerkracht, een bullebak die me keer op keer vernederde.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Omdat ik weet wat voor ellendig lot vluchtelingen vaak beschoren is, zou ik wellicht blijven. En dan een oorlogsdagboek bijhouden.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat je in de mate van het mogelijke je verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen geluk en dat van de mensen om je heen.