Tom Lanoye en Koen De Sutter brengen ode aan het theater: 'Dit is Romeo en Julia op jaren'

Na een bejubelde première op het Zeeland Nazomerfestival landt de theatervoorstelling Wie is bang deze week in NTGent. Een gesprek met schrijver Tom Lanoye en regisseur Koen De Sutter. Over toneel, oude koppels en scheldpartijen, en hoe die soms de ultieme liefdesverklaring zijn.

Tom Lanoye (met Koen De Sutter): 'Ik hoop dat ik met dit stuk ook een eerbewijs heb gebracht aan het ambacht van de acteur.' © Karoly Effenberger

In het begin van deze eeuw schreef Tom Lanoye, op maat van het bevriende acteursechtpaar Els Dottermans en Han Kerckhoffs, het stuk Mamma Medea. De samenwerking was van die aard dat ze, dik vijftien jaar later, heel graag opnieuw met elkaar in zee wilden.

