'Tien miljard euro per jaar aan investeringen': PVDA pleit voor 'Toekomstbank'

Tex Van berlaer Redacteur Knack.be

In volle campagneperiode lanceert de PVDA het voorstel voor een zogenaamde Toekomstbank. Die publieke instelling moet 10 miljard euro per jaar investeren in 'sociale en ecologische vernieuwing'. Die smak geld wil PVDA halen uit een miljonairstaks en slapend spaargeld.

Raoul Hedebouw en Peter Mertens (beiden PVDA-PTB) op 24 februari 2019.