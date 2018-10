Waarom een cordon rond extreemrechts maar niet rond extreemlinks?

Drie zetels in de gemeenteraad van Gent, vier in Antwerpen, twee in Hasselt en ook een eerste zetel in Leuven: deelnemen aan het beleid in Vlaanderen zit er nog niet in, maar de doorbraak van de PVDA is onmiskenbaar. In Brussel en Wallonië doet de Franstalige tegenhanger PTB nog straffer. Onder meer in Luik en Charleroi ging de score boven de 15 procent, en in Molenbeek wil toekomstig burgemeester Catherine Moureaux (PS) de communisten zelfs mee in het stadsbestuur.

