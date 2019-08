Theaterregisseur Alexandra Lacroix: 'Hoe maak je een opera die ook jongeren aanspreekt?'

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Alexandra Lacroix (°1981) regisseert bij het Gentse LOD muziektheater Be My Superstar. A Contemporary Tragedy, een interactieve opera over pesten.

'Hoe maak je een opera die ook jongeren aanspreekt?' © Aymeric Schultze

Werd u ooit gepest?

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×