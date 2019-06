analyse

Surplace op hoog niveau: Brussel (maar ook België) wacht op Onkelinx

Tex Van berlaer Redacteur Knack.be

Nu de eerste ronde van regeringsonderhandelingen in Brussel achter de rug zijn, is het wachten geblazen wat de PS gaat doen. Kopstuk Laurette Onkelinx mag kiezen welke partijen ze mee in bad trekt. Dé hamvraag: maakt de MR een kans?

Onderhandelaars Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort (beiden PS) op 3 juni 2019.