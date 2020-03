Zelfs in het beste scenario zullen er in Europa nog tienduizenden doden bijkomen als gevolg van de coronapandemie. Dat blijkt uit een studie die vrijdag werd gepubliceerd.

Wetenschappers van het Londense Imperial College schatten dat in Europa en Centraal-Azië, waartoe ook Rusland behoort, de komende 250 dagen minstens 279.000 mensen zullen sterven. Dat cijfer veronderstelt wel dat alle landen de strikte lockdownmaatregelen toepassen die nu al in de meeste Europese landen van kracht zijn.

Wereldwijd zullen er, opnieuw volgens het best-case scenario, dit jaar minstens zo'n 1,9 miljoen mensen overlijden aan het virus.

Indien er geen maatregelen zouden genomen zijn, zou de dodentol dit jaar wereldwijd uitkomen op ongeveer 40,6 miljoen mensen, berekenden de wetenschappers. Worden er wel beperkingen, meer bepaald van de sociale afstand, opgelegd waardoor de gemiddelde mens zijn sociale contacten met veertig procent halveert en de kwetsbaren en ouderen van de samenleving hun contacten terugbrengen met 60 procent, dan kan het aantal slachtoffers worden gehalveerd.

Maar in dat geval zouden de gezondheidsvoorzieningen van alle landen al snel overweldigd zijn, luidt het in het rapport.

Vroeg ingrijpen

In het geval alle landen al vroeg erg strikte maatregelen - zoals massaal testen, het isoleren van gevallen en het invoeren van nog veel striktere sociale afstandsregels - nemen/namen, dan kunnen er dus tot 38,7 miljoen levens worden gered en blijft het aantal doden beperkt tot de eerder vermelde 1,9 miljoen.

Worden diezelfde maatregelen getroffen, maar op een later moment, dan daalt dat laatste cijfer naar 30,7 geredde levens en komt de dodenbalans uit op 10,4 miljoen, besluiten de onderzoekers.

