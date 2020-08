Pas in de loop van de herfst zal de fel geanticipeerde studie naar migratiekosten klaar zijn. De zegt de Nationale Bank. De kosten-batenanalyse werd nog besteld door N-VA-minister Johan Van Overtveldt.

Wat is de economische impact van migratie richting België? Die vraag moet de Nationale Bank beantwoorden aan de hand van studiewerk. Een kosten-batenanalyse op het vlak van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt werd in 2018 door toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) besteld. Hij kreeg daarvoor de volmondige steun van partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. De aanvraag wekte evenwel wrevel op bij regeringspartner CD&V. Toenmalig voorzitter Wouter Beke, vandaag minister in de Vlaamse regering, plaatste luidop vraagtekens. Ook CD&V-vicepremier Kris Peeters deed dat. Dat ongemak had voor een deel te maken met de richtdatum voor de studie. Van Overtveldt mikte op april 2019 - een maand voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Er werd gevreesd dat zijn partij het wetenschappelijk onderzoek zou instrumentaliseren in de verkiezingscampagne. April 2019 werd echter niet gehaald. De data waren te omvangrijk, klonk het toen bij de Nationale Bank. Bovendien zat er vertraging op de gegevenslevering.Ondertussen was de N-VA uit de regering-Michel gestapt na de regeringscrisis rond het zogenoemde 'pact van Marrakesh'. Open VLD-vicepremier Alexander De Croo zwaait sinds eind 2018 de plak op Financiën. Zo werd de analyse uitgesteld tot juni 2020. Over dat uitstel waren de N-VA'ers toen niet te spreken. Van Overtveldt vroeg zich af 'of er iets te verbergen was'. Maar ook juni 2020 werd niet gehaald. Niet zozeer door de impactvolle coronacrisis, maar door de analyse van de gegevens vanuit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 'Die nam veel tijd in beslag', aldus de Bank. 'Momenteel zijn we de studie aan het afronden', luidt het nog. De publicatie is voorzien 'in de loop van de herfst'.