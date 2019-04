Studie naar migratiekosten in alle stilte uitgesteld

Er komt dan toch geen voorlopige kosten- en batenanalyse van migratie. De data voor die studie, besteld door gewezen N-VA-excellenties Theo Francken en Johan Van Overtveldt, zijn té omvangrijk. 'En we gaan de Nationale Bank niet instrumentaliseren voor de verkiezingen', aldus het kabinet-De Croo.

'In Angelsaksische landen is een studie naar de economische impact normaal, in de Latijnse cultuur is het een taboe.' Zo verdedigde toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de keuze om samen met zijn collega op Financiën, Johan Van Overtveldt, de Nationale Bank aan het werk te zetten.

...