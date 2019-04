Francken en Van Overtveldt over uitgestelde studie naar migratie: 'Is er iets te verbergen?'

Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) betreurt dat de traditionele partijen het taboe rond migratie in stand willen houden. Dat zegt hij in een reactie op het bericht dat er voor de verkiezingen van 26 mei geen voorlopige kosten- en batenanalyse van de migratie komt.

De data die moesten opgevraagd worden voor de studie, die Francken en minister van Financiën Johan Van Overtveldt bij de Nationale Bank bestelden, zijn te omvangrijk, zo schreef Knack vanochtend.

'Zoveel mensen stellen zich vragen bij de kosten van de massale migratie naar Europa en België van de afgelopen decennia. Verschillende landen waaronder Nederland hebben dit laten berekenen. Wij wilden dit voor België ook laten berekenen door de Nationale Bank. We betreuren dat dit taboe door de traditionele partijen verder in stand gehouden wordt. Het zal de argwaan van het migratiekritisch deel van de bevolking niet doen afnemen, wel integendeel', reageert Theo Francken bij Belga.

Hij heeft het over een 'gemiste kans van deze minderheidsregering, maar natuurlijk wel in lijn met het door hen in vol enthousiasme ondertekende Marrakeshpact.'

Ook Johan Van Overtveldt toonde zich op Twitter erg ontgoocheld over het uitstel: 'Zeer spijtig dat men dit op de lange baan schuift. Is er iets te verbergen? Cijfers over migratie zijn belangrijk.'

De N-VA'ers wilden dat de studiedienst van de Nationale Bank een beeld zou schetsen van de 'economische impact op de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en de productiviteit' van migratie. Van Overtveldt merkte in mei 2018 op dat een allesomvattende studie nog ontbrak, maar de vraag zorgde voor wrevel bij de coalitiepartners die meenden dat Francken van Van Overtveldt enkel geïnteresseerd waren in de resultaten omwille van electoraal gewin.

Toen duidelijk werd dat de studie niet zou afgerond zijn voor de parlementsverkiezingen van mei dit jaar, vroeg de N-VA-minister immers een gedeeltelijke oplevering tegen april 2019. Maar nu blijkt dat ook die datum niet haalbaar is. 'Als gevolg van vertragingen in de gegevenslevering heeft de Nationale Bank in overleg met het kabinet Financiën besloten om de initiële studie te schrappen en het volledige verslag zoals voorzien in juni 2020 te publiceren', citeert Knack.be maandag de Nationale Bank.